في إكسترا الاذاعي هذا الأسبوع يتحدث عبد الصمد بن جودة مع السيناريست السورية هالة دياب .. ما هي الخطوط الحمر في الأعمال الفنية ؟ وهل شهرة أعمالها بسبب مواضيع الاثارة التي تتناولها؟
اكسترا في اسبوع
- 27 يونيو/ حزيران 2015
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