اكسترا في اسبوع

في إكسترا الاذاعي هذا الأسبوع يتحدث عبد الصمد بن جودة مع السيناريست السورية هالة دياب .. ما هي الخطوط الحمر في الأعمال الفنية ؟ وهل شهرة أعمالها بسبب مواضيع الاثارة التي تتناولها؟