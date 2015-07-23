تهميش الأغاني الداعية للحرية

في بي بي سي إكسترا مع انطلاق ما يعرف بالربيع العربي ازدهر فن خاص عرف بالفن المستقل يعلن استقلاله عن القوالب والافكار التي تقدمه مؤسسات الدولة الرسمية ويدعو الى الثورة والحرية. لكن مع مرور أكثر من أربع سنوات على هذا الربيع والتعثر الذي اصابه باتت هناك تساؤلات عن قدرة الفرق الغنائية المستقلة على استغلال الشوارع والمساحات العامة للتعبير عن فنونهم والتفاعل مع الجمهور العادي. والفرق الغنائية المصنفة مستقلة لا تعتمد على مصدر تمويل حكومي أو خاص في إنتاجها وتحاول عرض فنونها في الفضاءات العامة أكثر من المسارح بشكلها التقليدي. وربما كان من ابرز الفرق التي برزت في هذا الشأن في مصر فريق "مترو تون" إلى "فيروز كراوية" مرورا بفرقة "اسكندريلا" وانتهاء ب "مهرجان الفن ميدان" . حنان مسلم من فريق مراسلي بي بي سي قامت بجولة بين مجموعة فرق غنائية مستقلة في محاولة للتعرف على مدى تأثر عملها بما بات يوصف في مصر بالتوتر الأمني.