ما سبل التخلص من النفايات؟

يبدو أن رائحة الخلافات السياسية الشديدة في لبنان تفوح واقعاً على الأرض بتكدس أطنان من القمامة داخل مدينة بيروت بعد إغلاق مكب نفايات الناعمة . وقد وصلت هذه الأزمة الاجتماعية السياسية إلى الحد الذي جعل رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام يهدد بالاستقالة من منصبه وتراكمت النفايات في وسط العاصمة بيروت بسبب خلاف بين الشركة الموكلة بجمع النفايات والمطمر الذي تم إغلاقه. ووصل الأمر إلى تدخل وزير الداخلية محمد المشنوق الذي دعا إلى تدخل القوى الأمنية من أجل نقل القمامة إلى مطامر مؤقتة .

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هذه المشكلة ليست مقتصرة على لبنان فقط ، بل تعاني منها دولٌ عربية عديدة ، فما الأسباب المشتركة لهذه المشكلة ؟

سؤال توجه به محمود الشيخ إلى صفي الدين المنشاوي الباحث في نظافة المدن