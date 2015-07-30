البيروقراطية ما لها وما عليها

حذر اللورد ستيوارت روز من المخاطر التي تَحيق بمستقبل هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا المعروفة بالـ NHS بسبب ما وصفه بالبيروقراطية المستحكمة.

وأوضح أن العبء الإداري يهدد بإنهاك الهيئة. ومع أن التقرير أشاد بكفاءة العاملين في الهيئة الطبية ونوعية الخدمة التي يقدمونها إلا أنه انتقد التناقص المستمر في القادة الجيدين،

والافتقار إلى رؤية واضحة. وأشار التقرير إلى أن كم الوثائق وإجراءات التنظيم والإدارة في NHS يخنق الطريقة التي تدار بها الخدمات، ما قد يعرض مستقبلها للخطر.

البيروقراطية طبعاً ليست مقصورة على بلد أو قطاع أو خدمة بعينها .. بسمة كراشة سألت عينة من مستمعينا عن تجاربهم مع المعاملات الإدارية في بلدانهم