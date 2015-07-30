فن الشارع: إبداع أو متنفس؟

بعضهم يصفها بفنون الشوارع، تلك العروض البصرية في الأماكن العامة كالغرافيتي والنحت والملصقات...وبعضهم يعتبرها مجرد خربشات على الحائط غير ذات قيمة.

ولكن هذا النوع من الفنون حققت شهرة بعض الشباب وغيرت مسارهم من ما يعرف بفنون الشارع إلى الفنون التشكيلية و المعارض الخاصة. وربما يكون EL-SEED الفنان التونسي الفرنسي أبرز مثال على ذلك. ودفع الشغف بهذا الفن و باللغة العربية الـ سيد إلى ابتكار نوع جديد من فنون الشارع يعتمد على الخط العربي. كريمة كواح التقت به في لندن خلال مشاركته في مهرجان شباك و تحدثت معه عن تحويله الكاليغرافي إلى لون جديد في فنون الشارع لنستمع.

ما يسمى بفنون الشوارع تشهد ازدهارا في العالم العربي. حتى أن بعضا من فناني الغرافيتي العرب اشتهروا وانتشرت أعمالهم بشكل واسع في المنطقة العربية والعالم بما في ذلك منطقة الخليج. وخصص مهرجان شباك للثقافة العربية في لندن مساحة كبيرة للاحتفاء بفناني الشارع في الخليج، من بينها السعودية التي يعرف فيها هذا الفن رواجا خاصة في جدة بالسعودية . كريمة كواح أعدت تقريرا عن الغرافيتي في جدة بالسعودية يقرؤه محمود الشيخ، لنستمع