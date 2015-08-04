عصر المدن العملاقة

ميجا سيتي مصطلح يعبر عن اندماج مدينة مع ضواحيها، أو اندماج منطقتين أو أكثر معاً ،بحيث تحتوي على عدد كبير من السكان قد يتخطى عشرة ملايين شخص. وحتى العام الحالي توجد نحو ثلاثين مدينة عملاقة حول العالم، أهمها في طوكيو وجاكرتا، حيث وصل تعداد السكان إلى أكثر من ثلاثين مليون نسمة في طوكيو الكبرى أي طوكيو والمناطق المندمجة معها . أما الصين فتخطط منذ فترة لضم مدينتين ومقاطعة لتكوين مدينة عملاقة وذلك بغرض اقتصادي ولتخفيف التلوث الموجود بكثرة في العاصمة. لنتعرف عن الخطة الصينية التي ستحول إحدى المناطق الى مدينة أكبر من لندن بخمسة وعشرين مرة.

نانسي النقيب تحدثت الى رندا علوان الصحفية المقيمة في الصين وسألتها عن خطة المدينة العملاقة التي تعرف ب jing-jin-ji رندا علوان الصحفية المقيمة في الصين متحدثة إلى نانسي النقيب.