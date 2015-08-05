الجوائز: سيف ذو حدين؟

اثار فوز الكاتب المصري إبراهيم عبد المجيد بجائزة كاتارا القطرية عن روايته الاخيرة " أداجيو" كثيرا من اللغط في الاوساط الادبية والسياسية. واستهجن بعض الكتاب المصريين قبول عبد المجيد للجائزة اولا نظرا للتوتر السياسي بين الدوحة والقاهرة وثانيا بسبب ما يعتبرونه مساندة قطر ماليا واعلاميا لجماعة الاخوان المسلمين التي تعتبرها مصر جماعة حظورة. فيما رأت العديد من الاصوات أن الامر خلط غير مقبول بين الأدب والسياسة وتجاوز في حق عبد المجيد نظرا لثقله الادبي والسياسي. فما هي الحدود المقبولة التي يتأثر به المناخ الادبي بالمتغيرات السياسية ؟ صفاء فيصل التقت ابراهيم عبد المجيد في القاهرة وسألته اولا عن رأيه في كل هذا الجدل ؟