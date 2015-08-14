الإنشاد الديني بمذاق حديث

تنتشر الموسيقى الصّوفية أو الرّوحية في أغلب الأقطار العربية و الإسلامية وهي عبارة عن حلقات ذكر وإنشاد جماعي بآلات صنعت من جلود الغنم كالطبلة والدّف وغيرها انتهجتها الطرق الصوفية، بقصد التقرب إلى الخالق و تهذيب النفس. وقد تجاوزت الموسيقى الصوفية في يومنا الحاضر مفهومها الدّيني الصّرف لتصبح جزءا من تراث صميم يرافق الأعياد الدّينية والاحتفالات الثقافية. وتتنوّع الطّرق بتنوّع الجهات والأماكن ومنتسبي مزارات مؤسسي الطريقة الصوفية. القادرية و السلامية والعيساوية وغيرها أنماط صوفية تونسية اجتمعت في عرض "الحضرة" الذي أخرجه الفنان التونسي "الفاضل الجزيري" وأقيم مؤخرا على مسرح قرطاج الأثري، مراسلتنا في تونس نسرين قطاطة واكبت أجواء هذا العرض وعادت بالتقرير التالي ..