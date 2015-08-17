الكاذبون من الصغر .. أكثر نجاحا؟

نشرت صحيفة Times البريطانية مضامين دراسة تتحدث عن أكثر الفئات العمرية ميلا للكذب، وهي فئة المراهقين الذين يعدون الأكثر براعة في الكذب والأكبر عددا مقارنة مع الأعمار الأخرى .. الدراسة تعد الأولى من نوعها من حيث ربط الكذب بالمرحلة العمرية واعتمدت على أبحاث في أربع جامعات أوروبية كلها أكدت أن خمسة وسبعين في المئة من المراهقين يكذبون مقارنة مع خمسة وأربعين في المئة من المتقدمين في العمر . ولاحظ الباحثون أنه كلما تقدم الطفل في العمر تحسنت قدراته على الكذب بشكل مقنع أي عند بلوغ الطفل سن المراهقة .. ولكن هذه القدرات تعود لتتراجع مع التقدم في العمر ليصبح كشف كذبه أكثر سهولة، وترجع الأبحاث السبب إلى تدهور القدرات العقلية للإنسان مع تقدم العمر. غير أن الملفت في الأمر أن الدراسة تصنف الكذب كقدرة ذهنية إذ أنه يتطلب مجهودا أكبر ومهارة ذهنية إضافية مقارنة مع قول الحقيقة.. فما مدى دقة هذا التصنيف الذي توصلت إليه الدراسة؟ ديما عودة توجهت بهذا السؤال للدكتور وضاح الحجار استشاري الطب النفسي والمحاضر والمدرب الاقليمي في التوعية النفسية.

استطلعنا آراء بعض من مستمعينا وسألناهم عن حكاياتهم مع الكذب في سن المراهقة :