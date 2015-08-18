الحليب .. أرخص من الماء !

قرر قادة نقابات الفلاحين في مختلف أنحاء بريطانيا عقد ما سموها قمة طارئة لمناقشة أسعار الحليب، وذلك في أعقاب احتجاجات واسعة نظمها مزارعون يتقاضى بعضهم أجورا أقل من تكاليف الإنتاج.

وطرح بعض المزارعين إمكانية حذف كميات كبيرة من الحليب من صفوف المتاجر ومراكز التوزيع.

وقال ناطق باسم المزارعين إن الوضع الذي يعيشه كثير منهم تحول إلى أزمة حقيقية، ولا سيما أنهم يرون انخفاضا تلو الآخر في أسعار الحليب.

وأضاف قائلا إنه لا يمكن مواصلة إنتاج الحليب ببساطة إذا كان المزارع سيبيعه بالخسارة.

وأزال بعض المحتجين الحليب من بعض أفرع متاجر موريسون وليدل وهي من المتاجر الكبرى في بريطانيا قبل أن يدفعوا حقه ثم يتخلصوا منه.

ووصل الأمر ببعض المزارعين إلى إحضار بقرة إلى داخل أحد المتاجر للفت الانتباه إلى أزمة أسعار الحليب.

تحدثت مع الدكتور ناصر قلاوون الخبير الاقتصادي في بريطانيا، وسأله عن خلفيات أزمة الحليب الذي بات سعره أرخص من الماء في بريطانيا .. فقال :