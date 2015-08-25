مسألة مبدأ!

قوبل مقتل عالم الآثار المعروف والمدير السابق للآثار والمتاحف في مدينة تدمر الأثرية خالد الأسعد قبل بضعة أيام بإدانة دولية واسعة النطاق.

كان الأسعد بدأ حياته العملية عام ألف وتسع مائة وثلاثة وستين كمدير لآثار ومتاحف تدمر واجتهد لتطوير المؤسسة الأثرية بتدمر علمياً وإدارياً، وله العديد من المؤلفات العلمية المعروفة على المستوى المحلي والعالمي، كما ارتبط اسمه باسم العديد من رواد الآثار.

فماذا عن الجانب الإنساني في حياته؟ بي بي سي إكسترا أجرت حوارا مع الكاتب السوري عامر إلياس وهو صديق شخصي لعالم الآثار الراحل، وسألناه أولا عن أهم ما ميز الأسعد على الصعيد الشخصي؟

رغم تقاعده الوظيفي، واصل الأسعد نشاطَه وعمَله في الآثار ولم يبخل بتقديم خبراته لكافة البعثات العاملة في مدينة تدمر. للتعرف على أهم المحطات المهنية في حياة خالد الأسعد أجرينا حوارا مع معاون المدير العام للآثار والمتاحف في سوريا محمد نظير عوض....