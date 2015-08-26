عشوائيات بطعم آخر !

كثر أولئك الذين يسكنون ما يسمى بالعشوائيات عبر العالم، لكن نسبة من يتجنب العيش فيها ويتفاداها إن استطاع أكبر بكثير. وتعد الفافيلات من أشهر مساكن البرازيل الشعبية, إذ نالت نصيبها من الشهرة بسبب ما يحكى عن خطورة العيش في أحياءها، ورغم ذلك اختارها بعضهم للسكن فيها لانخفاض أسعار مساكنها المترافق بتدني خدماتها الاجتماعية. وتعكس شهادات بعض العرب المقيمين هناك جزءا من الواقع، كما أنها تطرح سؤالاً حول إمكانية استثمار ظروف السكن العشوائي، وهل ينفع تطوير الخدمات وتحسن ظرف العيش في العشوائيات في تحسين صورة ونوعيه قاطنيها ؟ تقرير ليندا المرقبي من ريو دي جانيرو