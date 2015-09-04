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اكسترا في اسبوع

  • 4 سبتمبر/ أيلول 2015

في حلقة إكسترا هذا الأسبوع يتحدث عبد الصمد بن جودة مع الاعلامي والكاتب الصحفي عرفان نظام الدين. في حوار عن كتابه الجديد : "آخر كلمات نزار" وعن ذكرياته بعد أربعة عقود من العمل الصحفي .