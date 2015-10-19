بالرغم من أن العلماء لم يتوصلوا إلى تفسير علمي واضح إزاء ما يعرف بالحاسة السادسة، ومن ناحية أخرى اخترع علماء ألمان ويابانيون جلدا مشابها لجلد الإنسان ولكنه يستشعر المجالات المغناطيسية يستشعر الخطر. العلم أثبت أننا نستجيب لبعض الظواهر في الطبيعة التي لا تلتقطها حواسنا الخمس. الحاسة السادسة إحساس فطري لّاإرادي، يمتلكه أغلب الناس بدرجات متفاوتة، هناك من يؤمن و هناك من لا يؤمن به. المزيد في تقرير مراسلة بي بي سي إكسترا في باريس فاطمة المحمدي
الحاسة السادسة
- 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2015
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