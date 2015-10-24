اكسترا في اسبوع

ضيفة إكسترا في إسبوع هي الفنانة – المطربة التونسية ورئيسة مهرجان قرطاج سونيا مبارك التي حضرت إلى لندن مؤخرا لإحياء حفل في مركز ساوث بانك. زارت سونيا مبارك بي بي سي وأجرت هند أكرم معها هذا الحوار.