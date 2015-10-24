ضيفة إكسترا في إسبوع هي الفنانة – المطربة التونسية ورئيسة مهرجان قرطاج سونيا مبارك التي حضرت إلى لندن مؤخرا لإحياء حفل في مركز ساوث بانك. زارت سونيا مبارك بي بي سي وأجرت هند أكرم معها هذا الحوار.
اكسترا في اسبوع
- 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2015
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