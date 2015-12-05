مع بدء الحملة البريطانية ضد مواقع ما يعرف بتنظيم الدولة .. نسأل في إكسترا هذا الأسبوع : هل يمكن هزيمة هذا التنظيم ثقافيا وفنيا؟ عبد الصمد بن جودة يستضيف الأكاديمي العراقي مازن الرمضاني وهو عضو المجمع العلمي العراقي، وعميد كلية العلوم السياسية سابقا في جامعة النهرين. يناقش معه الأزمة الحضارية والثقافية التي يمر بها العراق ويتحدث معه عن ذكرياته عن وطنه قبل أن يتركه، ويناقش معه أيضا إصدارته وكتبه.
اكسترا في اسبوع
- 5 ديسمبر/ كانون الأول 2015
- شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر تويتر
- شارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
- شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
- شارك هذه الصفحة عبر WhatsApp
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر تويتر
-
شارك
شارك هذه الصفحة عبرهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
البريد الالكترونيشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
-
فيسبوكشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
تويترشارك هذه الصفحة عبر تويتر
-
-
شارك عبرحول المشاركة
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
القصص الرئيسية
فيديو