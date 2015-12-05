اكسترا في اسبوع

مع بدء الحملة البريطانية ضد مواقع ما يعرف بتنظيم الدولة .. نسأل في إكسترا هذا الأسبوع : هل يمكن هزيمة هذا التنظيم ثقافيا وفنيا؟ عبد الصمد بن جودة يستضيف الأكاديمي العراقي مازن الرمضاني وهو عضو المجمع العلمي العراقي، وعميد كلية العلوم السياسية سابقا في جامعة النهرين. يناقش معه الأزمة الحضارية والثقافية التي يمر بها العراق ويتحدث معه عن ذكرياته عن وطنه قبل أن يتركه، ويناقش معه أيضا إصدارته وكتبه.