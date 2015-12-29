رقيب على الخطيب !

قبل شهور أوقفت وزارة الأوقاف في إقليم كردستان العراق خمسة خطباء عن إلقاء خطبة الجمعة بعدما هاجموا طوائف وأقليات وأحزاب من على منابرهم. وفي الوقت الذي أيد كتاب، أثاروا الموضوع أولا، تلك القرارات، دعا ناشطون إلى تشديد الرقابة في دور العبادة لوأد الكراهية وتطويقها، في مجتمع ظل بعيدا إلى حد كبير عن الاقتتال الطائفي والعرقي مقارنة بباقي مناطق العراق. ويتفق كثير من الخطباء على أهمية أن تكون خطب الجمعة إصلاحية بالدرجة الأساس، لكن بعضهم يطرح مبررات عديدة تجعل إمام الجامع يتحدث بالأمور السياسية. الشحن الطائفي وحالة الانقسام التي تشهدها المنطقة ربما تدفع البعض لمناصرة طائفته على حساب الآخرين وهذا ما يناقشه مرتضى اليوسف في تقرير أعده من أربيل :