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رقيب على الخطيب !

  • 29 ديسمبر/ كانون الأول 2015

قبل شهور أوقفت وزارة الأوقاف في إقليم كردستان العراق خمسة خطباء عن إلقاء خطبة الجمعة بعدما هاجموا طوائف وأقليات وأحزاب من على منابرهم. وفي الوقت الذي أيد كتاب، أثاروا الموضوع أولا، تلك القرارات، دعا ناشطون إلى تشديد الرقابة في دور العبادة لوأد الكراهية وتطويقها، في مجتمع ظل بعيدا إلى حد كبير عن الاقتتال الطائفي والعرقي مقارنة بباقي مناطق العراق. ويتفق كثير من الخطباء على أهمية أن تكون خطب الجمعة إصلاحية بالدرجة الأساس، لكن بعضهم يطرح مبررات عديدة تجعل إمام الجامع يتحدث بالأمور السياسية. الشحن الطائفي وحالة الانقسام التي تشهدها المنطقة ربما تدفع البعض لمناصرة طائفته على حساب الآخرين وهذا ما يناقشه مرتضى اليوسف في تقرير أعده من أربيل :