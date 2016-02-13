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اكسترا في اسبوع

  • 13 فبراير/ شباط 2016

يستضيف عبد الصمد بن جودة هذا الأسبوع في إكسترا الدكتور عمر الحسن رئيس مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية والسفير السابق للجامعة العربية في لندن . نتحدث معه عن الجامعة العربية بين الماضي والحاضر .. وهل يجب أن يركز العمل العربي المشترك على الثقافة والاقتصاد فقط؟ وهل هناك حاجة لوجود لوبي عربي اقتصادي في الغرب؟ كما نتحدث معه عن ذكرياته مع لندن زمان .