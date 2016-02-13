اكسترا في اسبوع

يستضيف عبد الصمد بن جودة هذا الأسبوع في إكسترا الدكتور عمر الحسن رئيس مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية والسفير السابق للجامعة العربية في لندن . نتحدث معه عن الجامعة العربية بين الماضي والحاضر .. وهل يجب أن يركز العمل العربي المشترك على الثقافة والاقتصاد فقط؟ وهل هناك حاجة لوجود لوبي عربي اقتصادي في الغرب؟ كما نتحدث معه عن ذكرياته مع لندن زمان .