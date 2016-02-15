كثيرون منا سمعوا بروبوت آسيمو البشري الذي يشتهر بقدرة عالية على التفاعل مع محيطه, اضافة لحفاظه على توازنه أثناء القيام بحركات معقدة بالنسبة لروبوت, كالمشي, و الركض و القفز. الروبوت أيضا يتقن تنفيذ بعض الاعمال المنزلية البسيطة, وكذلك الرقص. داليا حيدر التقت بالمهندس المشرف على تطوير آسيمو, في زيارتها الأخيرة لمقر الشركة في طوكيو لتطلعنا على كيفية التحكم بالتقنيات المعقدة التي تشغله.