الرياض على استعداد للتدخل العسكري البري في سوريا .. تصريحات متكررة من مسؤوليين سعوديين زادت وتيرتها في الايام الاخيرة مما اثار الكثير من علامات الاستفهام . فما هي سيناريوهات مثل هذا التدخل وما هي حسابات السعودية التي تدفعها الى مثل هذا الخيار؟

من جانبه علق حميد غل شريفي الكاتب الصحفي الايراني ان قائلا ان الاسلحة والمال السعوديين متواجدان بالفعل في سوريا من خلال التنظيمات المسلحة التي تدعمها الرياض. واضاف شريفي خلال مشاركته في برنامج حديث الساعة انه يتعين على السعودية التنسيق مع روسيا ان ارادت ان تتدخل بريا في سوريا.