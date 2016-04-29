ما أهمية تكافؤ النسب؟

لا يزال الجدل قائماً في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية حول قضية تفريق زوجين في منطقة العيينة شمال الرياض. حيث أصدر قاضي منطقة العٌيينة قراره بتفريق الزوجين بحجة عدم تكافؤ النسب رغم أن الزوجة حامل في شهرها الثامن .

وبحسب تصريح مصور للزوجة فإن والدها كان قد تدخل لدى القاضي من أجل تفريق ابنته عن زوجها على اعتبار أن للأب الولاية عليها.

وكانت السيدة التي فُرقت عن زوجها قد رفعت سابقاً دعوى ضد والدها تتهمه فيها "بالعَضْل" أي منعها من الزواج، وبالتالي قام أخوها بتزويجها. وظهرت السيدة في فيديو على مواقع التواصل تتحدث عن قصتها وتناشد الملك التدخل لإبطال قرار التفريق.

تحدثت إلى المحامي السعودي أحمد الراشد وسألته عن الأصل القانوني الذي يستند إلى في دعاوى التفريق لعدم تكافؤ النسب في السعودية .

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ويبدو أن ظاهرة التفريق بين الزوجين في المجتمع السعودي تختلف حسب المناطق، الحضرية والقبلية، إلا أن الهاجس يثيره كثيرون ويعتبرونه غير مقبول. وكان السؤال في ذهني ملحا، ترى ما مدى انتشار مسألة عدم التكافؤ في النسب في المجتمع السعودي؟ وقد توجهت به للإعلامية والكاتبة السعودية بدرية البشر .