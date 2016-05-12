أنا الشاهد: "حرية الإعلام لا تقاس بمعايير الدولة"

في هذه الحلقة من أنا الشاهد: من مصر التعليم الأجنبي ما له وما عليه، ومن سوريا الهجرة المستمرة للشباب السوري وتأثيرها على مستقبل البلاد، ومن العراق أطفال المخيمات في البصرة يحظون برحلة ترفيهية للتخفيف من معاناتهم.

ونستضيف رامي رؤوف الاستشاري في مجال الخصوصية والأمان الرقمي، والحاصل مؤخرا على جائزة البوبز العالمية ﻷفضل نشاط رقمي لعام 2016، في فئة التكنولوجيا من أجل الصالح العام عن عمله في مجال دعم الأفراد والمؤسسات في أمن المعلومات والخصوصية.

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