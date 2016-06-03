4تك: هواتف ذكية خاصة بالمسنين

تطور شركة فوتجتسو اليابانية هواتف ذكية خاصة بالمسنين تناسب احتياجات تلك الفئة من المجتمع. تتميز الهواتف بخواص كثيرة كجعل الازرار أكبر حجما والكلمات أكثر وضوحا والاصوات أكثر نقاوة. نسيم رمضان زار مقر الشركة في طوكيو.

يبث البرنامج أسبوعيا على شاشة بي بي سي يوم السبت الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت جرينتش، ويعاد على مدى ايام الاسبوع.

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