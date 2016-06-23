بتوقيت مصر: "أوتوبيس العزومة"

إذا رأيت حافلة ضخمة تجوب شوارع القاهرة وعليها رسوم كارتونية ساخرة لأشخاص يتناولون الطعام وأضواء الزينة ولافتات ترحيب، لا تندهش فهي "أتوبيس العزومة".

هذا "الأوتوبيس" هو أحدث الأفكار المبتكرة لبنك الطعام المصري التي يحاول من خلالها تقديم وجبات جافة ومطهوة للفقراء في انحاء متفرقة من العاصمة خلال شهر رمضان .. عطية نبيل مراسلنا في القاهرة رافق "أتوبيس العزومة" في إحدى رحلاته ، وهذا الموضوع سيكون محور نقاش في حلقة هذا الأسبوع من "بتوقيت مصر"

و في هذه الحلقة أيضا نحاور المحامي المصري خالد علي بعد ساعات من ربحه دعوى قضائية أقامها لإيقاف إتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.

نسأل المرشح الرئاسي السابق عن الخطوات المستقبلية ااتي يخطط لها بعد حصوله على هذا الحكم الذي يؤكد الإدعاء الذي ترفضه الحكومة المصرية بأن جزيرتي تيران وصنافير ملك مصر وليس للملكة العربية السعودية.

ويوضح خالد في لقاءه مع بتوقيت مصر أن الحكومة المصرية لم تتقدم للمحكمة أي وثيقة تنفي مصرية تيران وصنافير.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بنقد الحكم الذي حصل عليه علي أكد علي في حواره مع أكرم شعبان أن موقفه القانوني جيد للغاية وأن الحكومة سيكون عليها إلغاء الإتفاقية في مرحلة ما.

وبعد قيام جهاز حماية المستهلك بإصدار قرار يحظر إذاعة عدد من الإعلانات التجارية بحجة مخالفتها للذوق العام، نناقش مشكلة الإعلانات في مصر بحضور مديرة إحدى كبار شركات الإعلانات في مصر وعضوة مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك.

ونشاهد في هذه الحلقة أيضا أحدث صيحات موائد الرحمن الرمضامية في مصر.

بتوقيت مصر يبث الخميس بعد موجز السابعة مساء بتوقيت غرينتش.