المشهد: عبد الفتاح مورو

لاشك أن تجربة الحركات الإسلامية القريبة من فكر الإخوان المسلمين في تونس، مختلفة عن تجارب شبيهاتها في العالم العربي، وإن كانت تشترك معها لناحية الحظر والقمع السياسي من الأنظمة السابقة التي واجهتها.

تجلى هذا الفرق في المرحلة التي تبعت سقوط بعض الأنظمة العربية وصعود هذه الحركات الى الواجهة أو الى الحكم كما حصل في تونس ومصر، فلم نر حوارٱ وطنيا داخليا كالذي حصل في تونس ونال عنه راشد الغنوشي والباجي قائد السبسي جائزة نوبل للسلام.

يستعيد عبد الفتاح مورو، نائب رئيس حزب النهضة ونائب رئيس مجلس النواب في تونس بدايات تأسيس هذه الحركة، ويروي ما حصل من اعتقال وقمع بحق الإسلاميين في عهدي الرئيسين زين العابدين بن علي والحبيب بو رقيبة.لكنه لا يكتفي برواية مشاهد من السجون بل يكشف للمرة الأولة عن ممارسات حصلت معه ومع عائلته، وكان محرجاً ان يكشف عنها من قبل. وهي تظهر الى اي مدى قد تذهب السلطات في ممارساتها ضد من يعارضها أو يعمل بعكس إرادتها.

المرحلة الإنتقالية في تونس بعد العام 2011، في مشاهدات مورو، وضعتنا امام مشهد مختلف كليٱ عن ما جرى في سائر البلاد العربية التي شهدت تغييرا بضغط من الشارع، حتى الخطاب الإسلامي هنا يختلف، بدليل ما تعرض له ضيفنا من اعتداء جسدي ومعنوي على يد الإسلاميين المتشددين الرافضين لهذا الخطاب.

المشهد مع جيزال خوري الإثنين بعد موجز السابعة مساء بتوقيت غرينتش.