كشف الأخطاء الطبية بسهم في تجنبها؟

بدأت بعض المستشفيات في الولايات المتحدة استخدام نظام مراقبة عن بعد بواسطة كاميرات لمتابعة ما يقوم به الجراحون خلال إجراء العمليات الجراحية. وذلك بعد كشف دراسة أجرتها جامعة جونز هوبكنز الأميركية أن الأخطاء الطبية هي ثالث أكبر سبب للوفيات في أميركا، إذ تودي بحياة مئتين وخمسين ألف شخص سنوياً.

ويتولى فريق متخصص مهمة التحقق مما يجري في غرفة العمليات كل دقيقتين للتأكد من أن كل شيء يتم حسب اللوائح الطبية المعمول بها لتفادي الأخطاء الطبية.

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