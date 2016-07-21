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بلا قيود: الدكتورعبد العزيز العويشق

  • 21 يوليو/ تموز 2016

يستضيف برنامج بلا قيود في هذه الحلقة دبلوماسياً يشغل منصباً رفيعاً في مجلس التعاون الخليجي ولعب دوراً مهماً في تفعيل دور السوق الخليجية المشتركة منذ ان دخلت حيز التنفيذ العام 2008.

اسأل د. عبد العزيز العويشق الأمين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي عن التحديات التي تواجهها دول المجلس. هل يحصر هذه التحديات بإيران وما يسمى بالإرهاب؟ هل إن هناك فرصةً للحل مع ايران؟ إذا كانت المواجهة مع ايران لا مناص منها لماذا لا يتم استقطاب دول عربية كالعراق او اليمن بدلا من جعلها ساحة للصراع الاقليمي؟ أم أنه نادٍ لا يدخله الا الأثرياء؟ لماذا توجه المجلس الى روسيا لعقد اتفاقات تجارية على الرغم من الدعم الروسي للنظام في سوريا؟ أم أن الاتفاق مع روسيا كان اقتصادياً لتحقيق هدف سياسي؟ وما هو مستقبل العلاقة مع اليمن بعد انتهاء الحرب وبالاخص في ظل اتهامات اممية للتحالف الذي تقوده السعودية والطرف الاخر بارتكاب انتهاكات ترقى لجرائم حرب؟

تشاهدون حلقة بلا قيود على الرابط التالي :