التعليم الجامعي في مصر.. الواقع والمأمول

إذا كان إرنست هيمنجواي يعتبر أن السعادة تكمن في الصحة الجيدة والذاكرة الضعيفة فهذا شأنه. أما أنا فأحتاج لذاكرة قوية عفية. وقد بات من المؤكد لديّ أن العمل في برنامج "بتوقيت مصر" مفيد للذاكرة.

واسمح لي صديقي القارئ أن أشرح لك كيف.

كما تعلم من خلال متابعتك الحثيثة (كما أرجو!) فكثير من فقراتنا خارجية؛ تصوّر بعيداً عن الاستديو. وهي بهذا تفتقر الحماية التي يبسطها الاستديو بأشكالها المختلفة: من اتصالٍ بالإنترنت إلى سمّاعة الأذن التي ينساب عبرها صوت المنتج والمخرج (صديقا كل مذيعٍ الصدوقان) وصولاً إلى الأوتوكيو (جهاز القراءة الآلي) وهو هنا بيت القصيد.

واذا كان غياب تلك الحماية هو جوهر المشقة في تصوير الفقرة الخارجية التي تنضم في برنامجنا لرفيقاتها فتصنعن جميعاً حلقة من "بتوقيت مصر"، فما بالك لو كانت الحلقة برمّتها صُوّرت خارج الاستديو - كحلقة هذا الأسبوع التي صورناها كاملة في جامعة القاهرة العريقة.

في ثلاث فقرات هي لقاء مع أمين عام المجلس الأعلى للجامعات وآخران مع مجموعتين من الطلاب والخريجين والأساتذة كان عليّ أن أحفظ المقدمات بعد أن أعلن "الآي باد" أنه لن يقوم مقام جهاز الأوتوكيو اليوم لأسباب آثر أن يحتفظ بها لنفسه.

وبما أنه لابدَّ مما ليس منه بُد، فقد حفظت المقدمات حِفظاً ولحسن الحظ لم أضطر لإعادة تسجيلها كثيراً! وهنا يكمن دليلي على أن ذاكرتي باتت أفضل بعد تلك الشهور التي مضت في العمل ضمن فريق البرنامج!

عذراً هيمنجواي! لا تظنّن أن افتتاني بـ"العجوز والبحر" سيجعلني أتفق معك في كل شيء!

أصنفها حلقة هامة لا سيما في موسم نتائج تنسيق الثانوية العامة هذا بالذات... إذ كيف للقائمين على الأمر أن يصدقوا نتيجة أي طالب أو طالبة بعد ما شاع من أنباء الغش وتسريب الامتحانات وبلغ أوجَهُ في مصر هذا العام؟! الإجابة الواقعية هو أن كل النتائج ستُعتمد بالطبع. لأنه من المستحيل إثبات زيف أي منها.

ستستشعرون خلال متابعة الحلقة المفارقة التي استشعَرَها فريق البرنامج في نبرة ضيوفنا كلٌّ حسب موقعه في الحياة.

إنه التناقض بين الأمل الذي يلمع في عيون ناجحي الثانوية العامة هذا العام وهم يرجون أن تنفتح أمامهم أسوار الجامعة، وبين المعرفة التي ترتسم على ملامح الخريجين الجامعيين بعد سنوات من دخولهم معترك الحياة العملية.

وبعبارة أخرى هي ثنائية المأمول والواقع، أو النظرية والتطبيق، أو الحُلم واليقظة!

أرجو لكم مشاهدة ممتعة وذاكرة عفية!