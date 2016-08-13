يستضيف إكسترا في أسبوع رسل الناصر، رئيسة ومؤسسة جمعية "تجلّى" الأردنية والتي تسعى لجعل الموسيقى حالة سائدة في المجتمع المحلي.

ضيفتنا حاصلة على شهادة البكالوريوس في الفنون المسرحية والموسيقى من جامعة اليرموك ، وهي احدى مؤسسي ومدراء فرقة رَم الموسيقية ، بقيادة أخيها الموسيقي طارق الناصر.

بداية رسل في عالم الموسيقى كانت في حقل تعليم الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة "رياض الأطفال" ووضعت منهاجا خاصا بها لتأخذ بيدهم صوب طرق موسيقية عدة، واخر مشاريعها "شرفات" كتجربة موسيقية تحاول تقديم حفلات فنية للجمهور الأردني في عاصمتهم عمان عبر شرفات مدينتهم القديمة المترامية في محاولة لنشر وعي بالموسيقى.