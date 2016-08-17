السيارة المستعملة: نعمة أم نقمة؟

يُعتبر اقتناء سيارة حلماً للكثير من المواطنين في العالم العربي لأنها وسيلة المواصلات الأكثر فعالية وتأميناً للخصوصية أثناء التنقل. ففي الأردن مثلا، قُدّر عدد مجمل السيارات التي تم تخليصها من المراكز الجمركية العام الماضي بنحو 74 ألف سيارة. إلا أن الوضع الاقتصادي قد يدفع الكثير من الأردنيين نحو اقتناء سيارة مستعملة، الأمر الذي بات يؤثر على ارتفاع نسبة حوادث السير نتيجة انتهاء العمر الافتراضي لقطع غيار هذه السيارات في البلاد.

مراسل بي بي سي إكسترا ربيع حمامصة زار إحدى ورشات تصليح السيارات في الأردن وعاد لنا بالتقرير التالي :