في حلقة هذا الأسبوع من برنامج "بتوقيت مصر" نحاور المحامي المصري خالد المصري في أول ظهور تلفيزيوني له بعد قيامه بتحريك دعوى قضائية ضد الكاتب "السيد القمني" بحجة "ازدراء الدين الإسلامي".

كما نناقش قانون "بناء الكنائس المصرية الجديد الذي تم اقراره قبل أيام. حيث قام مجلس النواب المصري باقرار مشروع قانون بناء الكنائس الذي تقدمت به الحكومة المصرية وأثار جدلا واسعا في الأوساط القبطية والسياسية المصرية.

وكان مشروع القانون قد تم تعديله مرات عدة قبل وبعد تقديمه لمجلس النواب بسبب الاعتراضات المقدمة من الكنائس المصرية ومجموعة من السياسيين والنشطاء الأقباط إلى أن وصل لصيغته النهائية التي أقرها المجلس يوم الثلاثاء الماضي.

ولكن على الرغم من ذلك ما زال الكثيرون يعتبرون أن القانون الذي تم اقراره لا يلبي طموحات الأقباط الذين طالما طالبوا بقانون جديد ينظم بناء دور العبادة عوضا عن "الخط الهميوني" الذي كان العمل به ساريا منذ عهد الدولة العثمانية في القرن الماضي.

وقامت مجموعة من النشطاء الأقباط بتدشين عدد من الحملات لجمع استمارات موقعة لرفض القانون الجدي والمطالبة بتعديله.

نناقش تفاصيل القانون ومميزاته وعيوبه مع كل من مارجريت عازر عضوة مجلس النواب المصري وثروت بخيت عضو مجلس النواب المصري وأحد أعضاء اللجنة التشريعية في المجلس التي قامت بصياغة القانون إضافة إلى هاني رمسيس المحامي والناشط القبطي الرافض للقانون.

وفي سياق مختلف نزور مقر تدريبات منتخب مصر للسباحة التوقيعية بعد أيام من عودته من أوليمبياد ريو دي جنيرو.

وكان الفريق المصري الذي استطاع تحطيم رقمه السابق والحصول على المركز السابع من أصل ثمانية فرق شاركت في المنافسات. وكان عدد من المتابعين قد أشادا بأداء الفريق المصري الذي يشارك في الأوليمبياد بصفته بطل إفريقيا للمرة الثانية على التوالي بعد أوليمبياد لندن عام 2012.

نناقش التحديات التي واجهها الفريق وخطط التعريف باللعبة والنهوض بها خلال الفترة القادمة مع لاعبتي المنتخب دارا تامر و ليلة محمد ومديرته الفنية أنستازيا شيباك إضافة لمنسقة اللعبة بالإتحاد المصري للسباحة إيمان عرام.

كل هذا وأكثر تشاهدونه هذا الأسبوع في "بتوقيت مصر" مع نوران سلام....