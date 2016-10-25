صعوبة ضبط اللسان

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا لفيديو تظهر فيه مراسلة قناة الجزيرة الانكليزية Kimberley Halkett وهي في حالة غضب عارم بعد أن دفعتها مراسلة قناة أخرى بقوة ..

كانت الصحفيتان تحاولان الحصول على مقابلة مع الملياردير الأمريكي مارك كوبان أثناء حضوره لمناظرة بين مرشحي الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب وهيلاري كلينتون.

لم تتح الفرصة لهالكيت لإجراء اللقاء مع الملياردير بسبب حالة التدافع والفوضى المثارة حوله فاعتبرت الصحفية نظيرتها السبب في ذلك فأطلقت شتيمة كانت السبب في رواج الفيديو.. فهل الشتم والسب مبرر في حالات الغضب أم يظل غير مقبول أخلاقياً؟

الاجابة في تقرير ديما عودة