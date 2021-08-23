قصة نجاح شاب من غرفة للدرشة إلى تطبيق يحقق آلاف الدولارات

قبل 25 دقيقة

التعليق على الصورة، ينصح كاي أكينونمي من يرغب في بدء مشروع جديد بألا يطلب التمويل مرة واحدة

يقول مؤسس شركة زازو، كاي أكينونمي: "أفريقيا هي أغلى قارة في العالم من حيث إرسال الأموال إليها واستقبالها منها. نعتقد أن هذا غير منطقي، لذا أنشأنا تطبيقنا للأشخاص الذين يرغبون في تحويل أموالهم بأقل عمولة ممكنة".

زازو هو موقع لمقارنة الأسعار للأفارقة العاملين في المملكة المتحدة وأوروبا الذين يرغبون في إرسال الأموال إلى أقاربهم في أوطانهم. ويوضح هذا الموقع لهؤلاء الأفارقة الشركات التي تقدم أقل عمولات لتحويل الأموال.

يقول كاي إن بعض العملاء يدفعون عمولات لشركات تحويل الأموال الكبرى تتراوح بين 19 و22 في المئة.

ويضيف: "إننا ننظر إلى السوق ونبحث عن أفضل مقدمي الخدمات، ونظهر للعملاء جميع الرسوم وأيضًا جميع التكاليف الخفية. وبهذه الطريقة، نخفض متوسط العمولة إلى أقل من اثنين في المئة لمستخدمينا".

تعود أصول كاي إلى نيجيريا، لكنه عاش في بريطانيا على مدار الـ 17 عامًا الماضية، وعمل لمدة عشر سنوات كمستشار تطوير برمجيات، وفكر في إطلاق موقع زازو في عام 2016، بعد إدارة غرفة دردشة على الإنترنت حول تكاليف تحويل الأموال.

صدر الصورة، ZAZUU التعليق على الصورة، أفريقيا هي أغلى قارة في العالم من حيث إرسال واستقبال الأموال، كما يقول كاي

أطلق كاي تطبيق زازو العام الماضي، ولديه الآن أكثر من 2000 مستخدم نشط.

ومع ذلك، واجه كاي في البداية بعض المشاكل في إقناع المستثمرين بتمويل التكاليف الأولية للمشروع.

يقول كاي: "عندما بدأنا، كنا بحاجة إلى 500 ألف جنيه إسترليني. تلقينا جميع أنواع الرفض، وقال الناس إننا في مرحلة مبكرة جدا أو أننا نطلب الكثير من الأموال".

ويضيف: "وحتى الأشخاص الذين أعربوا عن اهتمامهم بالمشروع في البداية، توقفوا عن الرد على مكالماتنا. ثم أدركنا أنه يتعين علينا القيام بشيء مختلف".

أدرك كاي أنه كان يثير قلق المستثمرين من خلال مطالبتهم بكل الأموال التي يحتاجها دفعة واحدة. لذلك، قرر تقسيم المبلغ الذي كان يسعى للحصول عليه إلى أجزاء منفصلة، بحيث يُمول كل مبلغ مرحلة مختلفة من تطور الشركة.

صدر الصورة، ZAZUU التعليق على الصورة، قسم كاي المبالغ المالية التي كان يسعى للحصول عليها إلى أجزاء أصغر مرتبطة بتطور شركته

يقول كاي: "بدلا من جمع الـ 500 ألف جنيه إسترليني مرة واحدة والقول بإن هذا ما يمكننا فعله خلال 12 شهرًا، قلنا إنه إذا جمعنا 150 ألف جنيه إسترليني اليوم سيمكننا تحويل الأموال من طرف إلى آخر".

ويضيف: "وإذا جمعنا 150 ألف جنيه إسترليني إضافية، سيمكننا الحصول على 100 ألف عميل. وإذا جمعنا 150 ألف جنيه إسترليني أخرى، فسيمكننا الحصول على 100 ألف عميل جديد".

يقول كاي إن المستثمرين كانوا سعداء بتمويل مراحل محددة من المشروع، بدلاً من أن يُطلب منهم تمويل المشروع بالكامل على دفعة واحدة.

ويضيف: "تقبل المستثمرون هذه الطريقة بشكل أفضل، لأن ذلك يمكنهم من رؤية كيف يمكن لمبالغهم المالية الصغيرة أن تضيف قيمة للشركة".