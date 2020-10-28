السدود: كيف تعيد السدود المائية حول العالم تشكيل كوكبنا؟
لا يغير المناظر الطبيعية شيء من صنع الإنسان بقدر ما تفعله السدود. في سلسلة جديدة حول تأثير البشرية على هذا الكوكب، تلقي بي بي سي الضوء على الإرث الذي ستتركه هذه الحواجز العملاقة لأحفادنا.
من بين كل الأشياء التي تبنيها البشرية من الخرسانة أو الحجر، هناك عدد قليل من الهياكل التي تؤثر على سطح الأرض بنفس الشكل الذي تفعله السدود.
فمن خلال منع تدفق النهر، نتجرأ على تحدي سحب الجاذبية للمياه من الجبل إلى مصب النهر ــ ونؤثر على مسار الجيولوجيا نفسها. فالسد يفعل أكثر بكثير من مجرد غمر الوادي لإنشاء خزان مائي: فهو يحول المسار الطبيعي للنهر، ويؤدي إلى تراكم الطمي والرواسب عند حاجز اصطناعي، ويثبط قوة تحرك المياه في اتجاه مجرى النهر.
كما أن الجدران العميقة والأشكال المذهلة للسدود ستترك بصمة أثرية فريدة من نوعها. كما أن بعض هذه المنشآت هائلة الحجم مبنية بشكل هندسي يجعلها قادرة على الصمود لآلاف السنين.
في نفس الوقت، يمكن للسدود أيضا أن تحدث تغييرات جذرية في حياة الناس الذين يعيشون بالقرب منها، والأجيال التي تأتي بعد ذلك. وعندما تقرر حكومة في عاصمة نائية استغلال أنهارها، فغالبا ما يتبع ذلك تدمير المنازل المحلية والأراضي الزراعية وسبل العيش.
على سبيل المثال، بينما كان العالم يركز جهوده في وقت سابق من هذا العام على مكافحة فيروس كورونا، كانت مدينة أثرية قديمة تندثر بأكملها في تركيا بسبب ارتفاع مياه الخزانات.
وبعد فترة طويلة من رحيلنا عن هذا الكوكب، سوف يدرس علماء الآثار في المستقبل مثل هذه الأماكن المغمورة بالمياه، وقد يتساءلون لماذا تركناها تختفي من أجل سياسة قصيرة الأجل ومن أجل الطلب على الطاقة.
ويمكن الشعور بتأثير السدود على الحياة من مسافة بعيدة عن مكان سكننا أيضاً. فإقامة السدود على الأنهار التي تتدفق عبر القارات، مثل نهر النيل في أفريقيا، يمكن أن تحجب المياه والطاقة عن البلدان الواقعة في المصب، مما يغير إلى الأبد مسارات تلك الدول.
نستعرض هنا الطرق التي لا حصر لها التي تكتب بها السدود قصصاً فريدةً من نوعها في السجل الجيولوجي والأثري في جميع أنحاء العالم.