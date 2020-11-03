لماذا أصبح الصينيون يقبلون على تناول الحليب؟

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انفتحت شهية الصين بشدة للحليب في السنوات الأخيرة. فقد أصبحت الدولة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 1.4 مليار نسمة الآن ثاني أكبر مستهلك لمنتجات الألبان في العالم، وتتقاطر الواردات عليها عبر الحدود، حيث تتصدر الألبان القادمة من نيوزيلندا وألمانيا قائمة ما يطلبه العملاق الصيني من الحليب.

وهناك تفصيلة صغيرة مثيرة للاهتمام، وهي أن العديد من الناس في الصين، مثل الكثيرين في بلدان قارة آسيا، لا تتحمل أجسامهم اللاكتوز.

وعادة ما ينتج الأطفال إنزيما يسمح لهم بهضم الحليب، وفي الأغلب تتناقص مستويات هذا الإنزيم عندما يكبرون.

والمنحدرون من أصل أوروبي يستمرون غالبا في هضم منتجات الألبان بلا مجهود حتى بعد البلوغ.

أما في الصين فقد قدرت دراسة، يستشهد بها كثيرا، أن 92 في المئة من البالغين يعانون من مشاكل في امتصاص اللاكتوز. وفي الآونة الأخيرة، قالت وكالة الطب الوقائي في الصين أنه بوصول الأطفال إلى 11-13 سنة، يفقد حوالي 40 في المئة منهم القدرة على هضم اللاكتوز.

فكيف بالضبط ظهر هذا الإقبال على الحليب، وكيف وصلت الصين إلى مثل هذا الاستمتاع بمنتجات الألبان؟

في معظم سنوات القرن العشرين، كان الاهتمام بالحليب في الصين قليلاً، كما يقول توماس دوبوا، أستاذ العلوم الإنسانية في جامعة بكين نورمال، والذي درس صناعة الألبان في البلاد.

وكانت هناك العديد من مزارع الألبان الصغيرة في الشمال الشرقي، مع متوسط أربع أبقار في المزرعة، وكان ينقل حليبها عن طريق القطار إلى مدينة هاربين المتأثرة بثقافة روسيا، حيث يتم تحويل معظمه إلى زبدة وجبن.

ومع ذلك، ظهرت في نهاية المطاف مصانع أكبر للألبان في المدن الساحلية، وتسارع الإنتاج ذو الحجم الكبير على الرغم من حدوث انكماشات، نتيجة لعوامل ركود مختلفة.

وبحلول الثمانينات من القرن العشرين في الصين، كان الحليب المجفف منتجاً صحياً، وكان يستخدم عموماً للأطفال الرضع وللمسنين. وفي أوائل الثمانينات كان هناك تسابق على الحليب في بكين، كما يقول دوبوا، وكان الناس ينتظرون في طابور طوال الليل للحصول عليه.

يقول دوبوا: "كان لديك حصة صارمة بخصوص الكمية، التي يمكنك الحصول عليها من أجل أسرتك. كان حصولك على الحليب على قدر كبير من القيمة والأهمية حقا".

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، اعتبر الكثير من الصينيين الحليب غذاءً للأطفال أو المسنين

ويقول: "كان الحليب يعتبر غذاء لكبار السن، ربما حتى أكثر من الأطفال. أنا أعرف تماماً الكثير من الناس، الذين يروون القصة ذاتها منذ هذا الوقت المبكر جدأ، والتي تتمثل في تسللهم إلى إمدادات الحليب الخاصة بأسرهم، ومحاولة تذوق بعضه. نحن نعرف أنه للطفل أو الجدة، لكن لا بأس من تذوق القليل منه، ثم نقول في قرارة أنفسنا: هذا هو ألذ الأشياء التي تذوقتها في حياتي".

وكان هناك أيضاً ظاهرة حلوى الأرنب الأبيض. هذا النوع من الحلويات الصينية مصنوع من مواد الحليب الصلبة، مثل الكراميل الأبيض القابل للمضغ، ويقال إن كوباً واحداً من الحليب يساوي سبع قطع من الحلوى.

وعندما زار ريتشارد نيكسون الصين، حصل على الأرنب الأبيض كهدية.

"إذا كان في نيتك تقديم هذا لنيكسون في أوائل السبعينات، فذلك يعني أن هذا أفضل شيء يمكنك الحصول عليه"، حسب دوبوا.

وبحلول التسعينات وأوائل القرن الحادي والعشرين، كان من الأسهل بكثير الحصول على الحليب السائل في الصين. فقد تم بناء مصانع ألبان ضخمة، هي بعض أكبر المصانع في العالم.

وحتى فضيحة الغش المتعمدة في عام 2008 - حيث أضيفت مادة الميلامين إلى حليب الأطفال، لتعزيز محتواها الظاهر من البروتين، ما أسفر عن مقتل ستة أطفال على الأقل والتسبب بمرض الآلاف - لم تؤثر على استهلاك الحليب على المدى الطويل.

وفي مقال عن منتجات الألبان الصينية، كتب دوبوا أن مبيعات أكبر المزودين الصينيين انخفضت، بنسبة 80 في المئة في الأيام العشرة الأولى بعد الكشف عن الفضيحة، ولكنها سرعان ما انتعشت.

وفي الوقت الحالي، نجد الحليب ومنتجات الألبان الأخرى - وخاصة الحليب المعالج بدرجة حرارة عالية، والقابل للتخزين لفترات طويلة، والزبادي المعد للشرب - متاحا بسهولة وبثمن رخيص في المدن الصينية.

إذن كيف تغير الأمر، وتبدل عدم تحمل اللاكتوز الذي سجله العلماء إلى كل هذا؟

إنه شيء تساءل عنه (دوبوا) لسنوات حيث يقول: "عندما بدأت المشروع لأول مرة، كنت أمشي إلى الغرباء الذين يشربون الحليب، وأسألهم عن كيفية تعاملهم مع مشاكل الهضم" .

ويضيف: كان الجواب متسقاً: "إذا كان ذلك يزعجني، أتوقف".

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، قدمت حلوى الأرنب الأبيض الشهيرة إلى الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون، عندما زار الصين في السبعينيات

بالإضافة إلى ذلك، لا يبدو أن الناس يبحثون عن الحليب الخالي من اللاكتوز، على الرغم من أنه يمكن العثور على مثل هذه المنتجات إذا بحثت عنها.

قد يكون أحد الأسباب الكامنة وراء ذلك هو أن كمية كبيرة من الألبان المستهلكة في الصين تؤكل، على شكل لبن رائب أو (زبادي). فعملية التخمير تقضي على معظم اللاكتوز، لذلك لا يتبقى هناك الكثير منه لإزعاج الناس.

فضلاً عن ذلك، فإن حجم اللاكتوز المستهلك له تأثير كبير على التأثيرات المعوية اللاحقة. فإذا كان الناس لا يستهلكون أكثر مما هو في كوب من الحليب من اللاكتوز في اليوم، فإنهم لا يواجهون مشاكل بشكل عام. ومن المستبعد أن يتسبب القليل من منتجات الألبان كل يوم في إزعاج الناس أو مضايقتهم.

لذا، إذا كان كل هذا التناول للألبان لا يسبب مشاكل للناس، فهل سيكون له تأثير على هضم الأطفال على المدى الطويل؟ هل ستبدأ أنزيماتهم في المكوث لفترة أطول؟

يقول دوبوا: "أعتقد أن العامل الحاسم الحقيقي هو ما إذا كان الناس الأصغر سناً، قد يحتفظون بالقدرة على هضم اللاكتوز".