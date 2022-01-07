فيروس كورونا: لماذا أصبح هذا البلد العربي "الأول عالميا" في مرونة التعامل مع الوباء؟

ليندسي غالواي

بي بي سي

قبل 51 دقيقة

صدر الصورة، Hugh Sitton/Getty Images

طوال فترة تفشي وباء كورونا، كانت الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكثر الدول مرونة في مواجهة التحورات الجديدة للفيروس، بأعلى معدل تطعيم في العالم، بالإضافة إلى اختبار شامل وبأسعار معقولة.

في الواقع، تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة حاليًا المرتبة الأولى في تصنيف بلومبرغ لمرونة التعامل مع الوباء، وهو التصنيف الذي يضم 53 دولة بناء على 12 مؤشرًا، مثل جودة الرعاية الصحية ومعدل الوفيات من الفيروس وإعادة فتح السفر.

وعلى الرغم من أن متحور أوميكرون أجبر أجزاء من أوروبا على الإغلاق مرة أخرى، فقد تمكنت الإمارات العربية المتحدة، حتى الآن، من فتح أبوابها أمام معظم المسافرين، مع الحفاظ على معدلات إصابة منخفضة.

وبسبب الوباء، حولت دبي، التي تعد أكثر المدن الإماراتية اكتظاظًا بالسكان، نفسها أيضًا من مركز سياحي عالمي إلى مركز أكثر استثمارًا في مجتمعها الخاص.

تقول كاثي جونستون، وهي مسؤولة في شركة ميرزام للشوكولاتة، والتي تعيش في المدينة منذ أكثر من 30 عامًا: "كان علينا جميعًا العمل معًا لحماية بعضنا بعضا. يدعم الناس المزيد من المفاهيم والمشروعات المحلية والأصالة التي تقف وراءها. تسير الأمور بشكل أبطأ قليلاً وبشكل يراعي الظروف الحالية بشكل أكبر. الوضع هنا الآن يجعلك تشعر وكأنك في كوكب مختلف تماما عما كان عليه الأمر قبل عامين، وأنا أحب ذلك".

صدر الصورة، Francois Nel/Getty Images التعليق على الصورة، تساعد الأشجار الشمسية العملاقة جناح الاستدامة على توليد الطاقة بالإضافة إلى توفير الظل

لماذا علي الذهاب إلى هناك الآن؟

أولاً،الطقس مثالي الآن، كما يقول السكان، إذ تقول تالا محمد، المقيمة في دبي: "الفترة من أكتوبر/تشرين الأول إلى مايو/آيار هي أفضل وقت في العام للزيارة، لأن الطقس لا يكون حارا للغاية".

وقد أدى ذلك أيضًا إلى عودة الأحداث والأنشطة في الهواء الطلق، والأمسيات الممتعة في الباحات العديدة والصالات المطلة على البحر.

وتستضيف المدينة أيضًا معرض إكسبو حتى نهاية مارس/آذار 2022، وهو حدث عالمي مدته ستة أشهر يضم أجنحة من جميع أنحاء العالم، ويعرض ابتكارات فريدة من نوعها ومشروعات مستقبلية.

تقول جونستون: "لا يتعين عليك أن تفوت فرصة الذهاب إلى معرض إكسبو. امنح نفسك أسبوعًا كاملاً، وانتظر ثلاث ساعات في طابور لتناول السوشي الياباني واستمتع بحلوى البودينغ بالتمر مع الدكة في مطعم بارون، واحلم تحت النجوم في الجناح الأسترالي".

سفر بلا أثر

وتعمل دبي بجدية كبيرة منذ عشر سنوات لتصبح أكثر استدامة، من خلال ضخ استثمارات كبيرة في الطاقة الشمسية والحفاظ على المياه والبناء الأخضر والبنية التحتية. كما يستضيف معرض إكسبو 2020 "جناح الاستدامة"، الذي تُعرض فيه مشروعات مثل الأشجار الشمسية التي توفر الظل بينما تنتج الطاقة، ومزرعة عمودية ضخمة تزرع 9000 نبتة وعشب.

تقول جونستون إن الوباء أدى بشكل غير متوقع إلى ازدهار الطهاة الذين يتعاملون مع المكونات والمواهب المحلية، مع افتتاح عدد قليل من المساحات الجديدة في العامين الماضيين. وتفضل جونستون العديد من المطاعم مثل "أورفالي بروز" الذي يقدم الوجبات العربية؛ و"تريسيند ستوديو" لتناول العشاء والفطور الراقي؛ ومقهى "ذا بارن" لتناول القهوة؛ ومطعم "هابي" لتناول فطائر البطاطا الحلوة.

صدر الصورة، Francois Nel/Getty Images التعليق على الصورة، مزرعة الإمارات الحيوية هي أكبر مزرعة عضوية خاصة في الدولة

تخطى البودكاست وواصل القراءة البودكاست مراهقتي (Morahakaty) تابوهات المراهقة، من تقديم كريمة كواح و إعداد ميس باقي. الحلقات البودكاست نهاية

وللاستمتاع بتجربة فريدة تجمع بين الإلهام الياباني والمنتجات المحلية، توصي تالا محمد بمطعم "موونرايز" على سطح مبنى "إيدن هاوس" وقائمة "أوماكاسي" للطعام. وتقول: "على سبيل المثال، أحد الأطباق الرائعة هو شوتورو من إسبانيا مع عسل من رأس الخيمة [الإمارة التي تقع على بعد 100 كيلومتر شمال شرق دبي]".

ونظرا لوجود ثمانية مقاعد فقط، عادة ما تُحجز بالكامل، لذلك فالحجز مسبقا.

ولإلقاء نظرة أكثر تعمقًا على مبادرات الاستدامة في المدينة، توصي فيبها داوان، مستشارة السفر بمجموعة "أوفيشن ترافيل غروب"، بالاطلاع على مزرعة الإمارات الحيوية، وهي أكبر مزرعة عضوية خاصة في الدولة.

تقول داوان: "احجز جولة جماعية وجلسة وقت غروب الشمس. يمنحك هذا زيارة متعمقة حول أفدنة من الأرض تليها فرصة حصاد الخضروات التي تحتاجها بنفسك".

ولتجربة الصحراء الطبيعية في المنطقة، توصي داوان بمنتجع المها، من فئة الخمس نجوم، والذي يقع داخل أول حديقة وطنية في دبي، وهو مخصص للحفاظ على البيئة الفريدة للصحراء، بما في ذلك حيوان المها العربي المهدد بالانقراض. ويتجول قطيع من 300 من حيوان المها، وهو الأكبر في شبه الجزيرة العربية، الآن بحرية بعد عقود من جهود إنقاذه من الإنقراض.

ويقدم مرشدون ميدانيون في الموقع جولات إرشادية للحياة البرية سيرًا على الأقدام، وفي سيارات الدفع الرباعي، وعلى ظهور الجمال والخيل.

وللاستمتاع بتجربة في قلب المدينة، يحتفل فندق "25 أورز وان سنترال" الجديد، الذي اُفتتح في ديسمبر/كانون الأول 2021، بتقاليد البلاد من خلال غمر الزوار في موضوع "حكواتي" لرواية القصص. تبدأ التجربة في الردهة بمكتبة "ينبوع الحكايات" الدائرية التي تحتوي على أكثر من 5000 كتاب، تعلوها فنون لفنانين محليين، وتستمر في جميع أنحاء الفندق بفنون وديكورات مستوحاة من البدو، تكريمًا للبدو الرحل القدامى والجدد.

اعرف قبل أن تذهب

أدى متحور أوميكرون إلى تغيير القيود المفروضة على السفر بسرعة، لذا تحقق من صفحة "سفر الإمارات العربية المتحدة إلى دبي" للحصول على أحدث الإشعارات والمتطلبات.

حاليًا، السفر مفتوح للسياح الذين حصلوا على اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، على الرغم من أنه يجب على الزوار الخضوع لاختبار سريع عند الوصول.

ويجب على المسافرين غير الملقحين تقديم ما يفيد بسلبية اختبار كورونا "بي سي أر" في غضون 72 ساعة من المغادرة. وجرى تعليق السفر حاليًا للقادمين من بعض البلدان الأفريقية أو العابرين لها.

ويجب على المسافرين تنزيل تطبيق "الحصن"، وهو التطبيق الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة لتتبع جهات الاتصال والحالة الصحية، والذي يستخدم نظامًا ملونًا (رمادي، وأحمر، وأخضر) ليعكس نتائج الاختبار وحالة التطعيم.

وتقدم هيئة الصحة بدبي تطبيق "دي إكس بي سمارت"، المتاح لنظامي آندرويد و"آي أو إس"، والذي يوفر للزوار معلومات في الوقت الفعلي حول معدلات الإصابة الحالية بفيروس كورونا في الإمارات العربية المتحدة، ويتتبع نتائج الاختبارات، ويستخدم لإظهار حالة التطعيم داخل الإمارة.