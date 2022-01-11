لماذا يتجه العالم بقوة نحو "عصر الجزر الاصطناعية"؟

ريتشارد فيشر وخافيير هيرشفيلد

بي بي سي

قبل 10 دقيقة

صدر الصورة، Alamy

نحن نبني جُزرا أكثر من أي وقت مضى. ونستكشف هنا النتائج المذهلة لمحاولات البشر استعمار بحيرات ومحيطات العالم بأرض جديدة.

منذ مئات السنين، بنى شعب لاو في جزر سليمان حوالي 80 جزيرة اصطناعية في بحيرة، ووضع أجزاء من الشعاب المرجانية والصخور في الماء، قطعة بقطعة. واستغرق هذا الأمر قرونا.

وعلى مر التاريخ، سعى البشر إلى إنشاء أراض جافة داخل البحيرات والأنهار والمحيطات، من أجل تزويدها بالسكان بعد ذلك. لكن القرن الحادي والعشرين جلب طموحًا جديدًا - وربما لمسة من لمسات الغطرسة - لهذا المسعى.

إننا نعيش في "عصر الجزر"، وفقًا لما ذكره عالم الجغرافيا الاجتماعية أليستر بونيت، من جامعة نيوكاسل بالمملكة المتحدة، والذي يقول: "تُبنى جزر جديدة بأعداد غير مسبوقة وعلى نطاق لم يسبق له مثيل".

ويتسم هذا الجيل الجديد من الجزر بأنه أكثر جرأة وأكبر - وربما أكثر ضررًا - من أي شيء بناه أسلافنا، كما كتب بونيت في كتابه "في مكان آخر: رحلة إلى عصر جزرنا".

وزار هذا الجغرافي جزرًا من صنع الإنسان في جميع أنحاء العالم، واستكشف مجموعة متنوعة من الإنشاءات: أرخبيل اصطناعي عملاق أنشيء عن طريق صب ملايين الأطنان من الرمال في المحيط، وجزر مرجانية مغطاة بالخرسانة ومصممة لتعزيز القوة العسكرية والسياسية، ومنصات النفط الشاهقة المذهلة التي تمتد مئات الأمتار إلى قاع البحر.

وفي حين تستعيد الطبيعة بعض الهياكل الاصطناعية، فإن هذه العملية تستغرق وقتا طويلا. وفي كثير من الأحيان، توجد حياة قليلة تحت المياه المحيطة بالجزر التي يصنعها الإنسان. كتب بونيت عن ذلك: "غالبًا ما تكون الجزر الاصطناعية مناطق ميتة، ويكون من الصعب للغاية إحياؤها من جديد".

وفي أماكن مثل بحر الصين الجنوبي، "يجري تشويه الشعاب المرجانية البكر التي لم تمس من قبل وتصب الخرسانة فوقها".

لكن مع ذلك، وجد بونيت نفسه منجذبًا إلى هذه الإبداعات الاصطناعية، لمحاولة فهم كيفية بنائها ولماذا بُنيت من الأساس. وسواء كنت توافق على ذلك أم لا، فإن هذه الجزر ستخبر الأجيال القادمة قصة كيف كانت البشرية ترى نفسها في أوائل حقبة الأنثروبوسين.

ولكي تفهم كيف تبدو حقبة الجزر، انتقل للأسفل لتأخذ جولة قصيرة وترى بعض الأمثلة الأكثر لفتًا للنظر والأكثر تأثيرًا من جميع أنحاء العالم - من دول الخليج، والبحار قبالة آسيا، وسواحل المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

صدر الصورة، Alamy التعليق على الصورة، منزل تقليدي على جزيرة اصطناعية في لاو لاجون في جزر سليمان

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، سفينة في منطقة الخليج تضخ أطنانًا من الرواسب في البحر، لتقيم جزيرة بشكل تدريجي

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، كانت جزر العالم بدبي، والتي تشبه خريطة العالم، مخصصة للأثرياء، لكن العديد من الجزر لا تزال رملية، في حين أن البعض الآخر منها مخصص للبيع كفنادق وشقق

صدر الصورة، Alamy التعليق على الصورة، تمتد جزيرة اللؤلؤة الاصطناعية في قطر على ما يقرب من أربعة ملايين متر مربع وتكلف بناؤها المليارات

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، أنشأت جزيرة سوان في باريس في أوائل القرن التاسع عشر لحماية جسور المدينة

صدر الصورة، Alamy التعليق على الصورة، بُنيت جزر ميامي الست الفينيسية في أوائل القرن العشرين، وبيعت العقارات في تلك الجزر بينما كانت لا تزال تحت الماء

صدر الصورة، Alamy التعليق على الصورة، كان من المفترض أن يكون المشروع الفينيسي أكبر بكثير - لكن بعد ذلك حدث إعصار، وفقاعة عقارية، وحدث الكساد العظيم

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، احتاج مشروع النخلة في دبي إلى 120 مليون متر مكعب من الرمال

صدر الصورة، Alamy التعليق على الصورة، بنيت جزيرة بالبوا في كاليفورنيا على أرض طينية، وعانى السكان لسنوات من ضعف البنية التحتية

صدر الصورة، Alamy التعليق على الصورة، لكنها أصبحت الآن واحدة من أغلى أسواق العقارات في الولايات المتحدة، ويسكنها 3000 شخص

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، قد لا تُصنف منصات النفط على أنها جزر، لكن العديد منها يخرج من قاع البحر، ويقف على أعمدة أطول من ناطحات السحاب

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، من الأرض الجافة لقرية اسكتلندية، يمكن أن تبدو منصة النفط وكأنها هيكل غريب

صدر الصورة، Alamy التعليق على الصورة، لكن لا يوجد سوى عدد قليل من الهياكل الأكثر غرابة من حصون مونسيل البحرية في مصب نهر التايمز بالمملكة المتحدة، والتي بنيت للمدافع المضادة للطائرات في الحرب العالمية الثانية

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، لكن ما هو مستقبل الجزر؟ تعد جزيرة سوبي ريف أحد الأمثلة في هذا الصدد، فهي جزء من مشروع ضخم لبناء جزر صينية في بحر الصين الجنوبي

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، بالإضافة إلى اكتساب القوة الجيوسياسية، تساعد الجزر الاصطناعية الصين أيضًا في الوصول إلى النفط، مثل هذه الجزيرة التي تسمى "تشينغدونغ -5"