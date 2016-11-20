وفاة ضحية السرطان التي مست قلوب الملايين حول العالم

مصدر الصورة facebook/Andy Whealan Image caption جيسيكا ويلان

توفيت الطفلة البريطانية جيسيكا ويلان عن عمر يناهز 4 سنوات بعد رحلة مؤلمة مع مرض السرطان.

ويلان اشتهرت على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي قبل أشهر عندما قام والدها بنشر صور لها وهي تتألم بسبب مرضها الذي قال عنه الأطباء إنه بلا علاج.

وشخص الأطباء مرض ويلان أواخر عام 2015 بالمرحلة الرابعة من "نيوروبلاستوما" أو سرطان الخلايا العصبية.

وأعلن الوالد أندي ويلان وفاة طفلته الأحد على موقع فيسبوك في صفحة خصصها لها وقال "أشعر بالحزن والراحة معا عندما أخبركم ان جيسيكا قد في النهاية قد انتقلت إلى السلام الأبدي عند الساعة السابعة هذا الصباح".

وبعد هذه التدوينه نشر أندي عدة تدوينات اخرى ينعي فيها طفلته ويتعهد لها بعدم نسيانها أبدا.

وكان مدونون قد دشنوا في أكتوبر/ تشرين أول الماضي صفحة لجمع التبرعات لمنح جيسيكا أكبر قدر من السعادة خلال الأيام المتبقية لها في الحياة حسب تقديرات الأطباء.

وكانت صورة جيسيكا وهي تتألم من المرض القاتل قد تسببت في جمع تبرعات تتخطى 20 ألف جنيه استرليني خلال يومين وأغلقت صفحة جمع التبرعات مطلع الشهر الجاري بسبب تدهور حال الطفلة بشكل كبير بعدما جمعت أكثر من 97 ألف جنيه استرليني.

وقالت أسرة جيسيكا إن التبرعات سيتم تحويلها بالكامل لصالح صناديق دعم البحث العلمي في مجال مكافحة أنواع السرطان التي تصيب الأطفال.

مصدر الصورة facebook/Andy Whealan Image caption الصورة التي أثارت التعاطف مع جيسيكا

وقال أندي إن صورة طفلته وهي تتألم كانت الأصعب على الإطلاق بين الصور التي التقطها في حياته حيث كان يرى طفلته تتعذب دون أن يستطيع ان يفعل شيئا.

وأكد أندي أنه نشر الصور ليرفع الوعي العام بمدى الأذى والمعاناة بسبب السرطانات التي تصيب الأطفال.

وقال "لم أرغب في التسبب بصدمة للناس او إزعاجهم وإصابتهم بالغم لكن كنت راغبا في رفع درجة الوعي بهذا الموضوع".

وأكد أندي أن المطرب هاري ستايلز عرض أن يقوم بتسجيل أغنية خاصة بجيسيكا بعدما شاهد صورها على فيسبوك.