مصدر الصورة Reuters Image caption من المقرر تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة في يناير/كانون الثان

تقدم حزب الخضر الأمريكي بطلب لإعادة فرز أصوات الناخبين في ولاية ويسكونسن التي فاز الرئيس المنتخب دونالد ترامب فيها بفارق ضئيل قبل أكثر من أسبوعين.

وتعهدت مرشحة حزب الخضر جيل شتاين بتقديم طلبات لإعادة فرز الأصوات في ولايتي ميتشيغان وبنسلفانيا.

يذكر أن تقدم هيلاري كلينتون في ولاية ويسكونسن وحدها لن يلغي فوز ترامب، إذ أن هذه الولاية منحته 10 أصوات فقط من أصوات المجمع الانتخابي في السباق الرئاسي.

لكن الفوز في ولايات ويسكونسن وميتشيغان (16 صوتا في المجمع الانتخابي) وبنسلفانيا (20 صوتا في المجمع الانتخابي) من شأنه أن يجعل الفوز من نصيب الديموقراطيين. ويقول مراقبون أن هذا الأمر مستبعد بنسبة كبيرة.

وفي تدوينة على تويتر، قالت لجنة الانتخابات بولاية ويسكونسن: "تلقت اللجنة طلب شتاين لإعادة فرز الأصوات".وأضافت قائلة إنه سيتم الكشف عن التفاصيل قريبا.

وفي غضون ذلك، قالت شتاين إن إعادة فرز الأصوات ستبدأ الأسبوع المقبل. وكان الجمعة هو الموعد النهائي لهذا الطلب.

مصدر الصورة Getty Images Image caption شتاين تقود حملة إعادة فرز الأصوات

وتحتاج حملة شتاين لجمع ملايين الدولارات لتغطية رسوم إعادة فرز الأصوات في الولايات الثلاث.

ويقول موقعها الالكتروني إنه تم بالفعل جمع 5.3 ملايين دولار من المبلغ المستهدف وهو 7 ملايين دولار تكفي لتمويل إعادة فرز الأصوات في ولايتي ويسكونسن وبنسلفانيا.

وقال مسؤولون أمريكيون إنه لا يوجد دليل على حدوث تلاعب في الانتخابات في الولايات الثلاث التي حقق فيها المرشح الجمهوري دونالد ترامب انتصارات بفارق ضئيل على منافسته الديمقراطية.

ولم تصدر أية تصريحات علنية من جانب حملة ترامب على هذه القضية.