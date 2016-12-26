جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو عملية بحث واسعة عن جثث ضحايا الطائرة الروسية

تتواصل عملية بحث كبرى "على مدار الساعة" عن جثث ركاب الطائرة الروسية التي تحطمت فجر الجمعة في البحر الأسود وعلى متنها 92 راكبا.

ويشارك نحو 3500 شخص توزعوا في سفن وغواصات وطائرات ومروحيات في عملية البحث الجارية قرب منتجع سوتشي.

واستبعد مسؤولون روس احتمال وجود عمل إرهابي وراء سقوط الطائرة.

وكانت الطائرة وهي من طراز تي يو 154، تحمل على متنها عسكريين وصحفيين و 64 من أعضاء فرقة الكسندروف للموسيقى العسكرية، وهي فرقة تقدم عروضها للقوات الروسية متوجهة في طريقها الى سوريا.

ويخشى ان يكون جميع من كانوا على متن الطائرة قد قتلوا في حادث تحطمها الأحد، واعلن الاثنين يوم حداد وطني في روسيا على ضحايا الحادث.

العثور على جثث بعض الضحايا

وعمل فريق البحث، الذي يضم 109 غواصين، على مدى الليل في ثلاث دفعات، و"لم تتوقف العملية لثانية" بحسب قول المتحدث باسم وزارة الدفاع الميجر جنرال إيغور كوناشنكوف، في ايجاز للصحفيين صباح الاثنين.

وأضاف أنه عثر على 11 جثة و " 154 قطعة" من حطام الطائرة منذ بدء عملية البحث حتى الان.

وكان قال في وقت متأخر الاحد "إن عملية البحث الجارية في مكان وقوع الحادث مستمرة رغم حلول الظلام، حيث استخدمت انوار كاشفة قوية اثناء ساعات الظلام .

مصدر الصورة EPA Image caption باشرت فرق الإنقاذ عملية واسعة بحثا عن مكان سقوط الطائرة

مصدر الصورة EPA Image caption بدأ الناس بوضع الزهور تأبينا للضحايا في مقر فرقة الكسندروف

وأكد المتحدث أن عملية البحث التي تركزت في منطقة مساحتها 10,5 كيلومترات مربعا قريبة من الساحل قد وسعت مساحتها.

وكانت السلطات الروسية قالت في وقت سابق إنها تمكنت من تحديد المكان الذي سقطت فيه طائرة النقل التابعة لوزارة الدفاع.

وقد قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان اصدرته السبت "عثر على أجزاء من حطام الطائرة تي يو- 154 التابعة لوزارة الدفاع الروسية على بعد 1.5 كيلومتر عن ساحل مدينة سوتشي على البحر الأسود في المياه تحت عمق 50 الى 75 مترا".

ويؤكد المسؤولون الروس أن احتمال أن تكون الطائرة قد أسقطت بعمل إرهابي مستبعد.

وردا على سؤال بشأن احتمال العمل الإرهابي، قال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية "لا. (هذا الاحتمال) غير قائم. وليس هناك أي دليل يعزز أي تفسير.. يجري دراسة كل التفاسسير. ومن السابق لأوانه قول أي شيء قاطع".

وقال وزير النقل الروسي ماكسيم سوكولوف إنه من غير المحتمل وجود عمل إرهابي وراء الحادث.

وأوضح "حسب علمنا، لا تشمل النظريات الرئيسية هجوما إرهابيا. لذا فإننا نمضي في فرضية أن الأسباب هي خطأ الطيار أو حالة فنية تتعلق بالطائرة."

وكان الوزير قال في وقت سابق إن من المبكر جدا توقع الاسباب المحتملة التي وقفت وراء الحادث.

مصدر الصورة AFP Image caption كان على متن الطائرة 64 من أعضاء فرقة الكسندروف، بينهم مديرها فاليري خليلوف

واختفت الطائرة من على شاشات الرادار بعد 20 دقيقة من إقلاعها من مطار أدلر بسوتشي (حوالي الساعة 2:20 بتوقيت غرينيتش)، وكانت في طريقها الى اللاذقية في سوريا، بحسب وزارة الدفاع الروسية.

وكانت الطائرة انطلقت من موسكو ثم حطت للتزود بالوقود في مطار ادلر في سوتشي، وتحمل على متنها 64 من أعضاء فرقة الكسندروف للموسيقى العسكرية، كانوا متوجهين لإحياء حفل موسيقي للقوات الروسية في سوريا.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو روسيا: 60 من أعضاء فرقة الجيش الأحمر الموسيقية كانوا على الطائرة المنكوبة

واذاعت وسائل إعلام روسية تسجيلا صوتيا تقول إنه للمحادثة الأخيرة بين منظمي الملاحة الجوية وطاقم الطائرة تكشف عن أنه لم تكن ثمة اي اشارة الى مشكلات تواجه طاقم الطائرة.

وظلت أصوات المتحدثين هادئة حتى اختفاء الطائرة، حيث حاول منظمو الملاحة الجوية اعادة الاتصال بالطائرة من دون جدوى.

مصدر الصورة Reuters Image caption أجزاء من حطام الطائرة الروسية نقلت من البحر الى سوتشي

مصدر الصورة AP Image caption اليزافيتا غلينكا مديرة منظمة خيرية روسية كانت ايضا على متن الطائرة

وأفادت تقارير من المنطقة بأن ظروف الطيران كانت طبيعية، وقد بوشر في التحقيق لتحديد هل وقع أي انتهاك لقواعد السلامة في النقل الجوي اثناء الرحلة.

قال الجنرال كوناشكوف إن الطائرة كانت في الخدمة لآخر مرة في سبتمبر/ايلول ، واخضعت لعملية صيانة واصلاح الاجزاء الأساسية فيها، في ديسمبر/كانون الأول 2014، مضيفا أنها كانت بقيادة طيار "خبير".

فرقة الكسندروف

مصدر الصورة Getty Images Image caption أعضاء فرقة الكسندروف في حفل في باريس عام 2015

فرقة الكسندروف هي فرقة الكورال الرسمية للقوات المسلحة الروسية.

أنشئت الفرقة في عام 1928 في الحقبة السوفياتية السابقة

تضم ايضا فرقة موسيقية اوركسترالية وراقصين

تحمل الفرقة اسم أول مدير لها، ألكسندر فاسيليفيتش الكسندروف، الذي ألف موسيقى النشيد الوطني للاتحاد السوفياتي.

مصدر الصورة EPA Image caption حلقت طائرات روسية فوق الأماكن التي يُحتمل أن الطائرة سقطت فيها في البحر الأسود

ونشرت وزارة الدفاع الروسية قائمة باسماء المسافرين (بالروسية) تكشف عن أن الـ 64 شخصا الذين كانوا على متنها هم أعضاء فرقة الكسندروف وبينهم مديرها فاليري خليلوف.

وكان على متن الطائرة ايضا اليزافيتا غلينكا، المعروفة باسم دكتورة ليزا، المدير التنفيذي لمؤسسة "فير أيد" الخيرية، وأول فائزة بجائزة الدولة الروسية لانجازاتها في مجال حقوق الإنسان.

وكان من المخطط أن تقدم فرقة الكسندروف عرضا بمناسبة العام الجديد في قاعدة حميميم الجوية الروسية بالقرب من اللاذقية.

وتشن روسيا غارات جوية داخل سوريا دعما للقوات الحكومية السورية التي تقاتل المعارضة المسلحة للرئيس بشار الأسد.

مصدر الصورة AP Image caption عمال انقاذ روس ينتشلون جثث بعض الضحايا من البحر الأسود

مصدر الصورة AFP Image caption ترسل روسيا طائرات من طراز تي يو 154 إلى سوريا باستمرار

وفي أبريل/نيسان 2010 ، تحطمت طائرة من نوع تي يو - 154 في سمولينسك غربي روسيا، ما أسفر عن مقتل 96 شخصا كانوا على متنها، بينهم الرئيس البولندي ليخ كاتشينسكي.

كما اسقطت طائرة أخرى تابعة للخطوط الجوية السيبرية فوق البحر الأسود في أكتوبر/تشرين الأول 2001 ما أدى إلى مقتل 78 شخصا.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو بوتين يطلب من الحكومة التحقيق في تحطم الطائرة العسكرية

وكانت الطائرة في رحلة من تل أبيب في إسرائيل الى نوفوسيبيرسك في روسيا، وكان معظم ركابها من الإسرائيليين.

وقد نفى الجيش الأوكراني أوليا أي تورط له في الحادث، لكن مسؤولين اعترفوا لاحقا أن الطائرة ربما اصيبت خطأ اثناء تدريبات عسكرية.

توبوليف - 154 العمود الفقري للطيران الروسي

مصدر الصورة AFP

ظلت هذه الطائرات تمثل العمود الفقري للخطوط الجوية السوفيتية والروسية لعقود.

تحتوي على ثلاثة محركات وتمتاز بهيكل ضيق ومدى طيران متوسط

صممت في منتصف الستينيات، وأدخلت إلى الخدمة في عام 1972، ثم حُدثت في عام 1986 بمحركات ومعدات جديدة

شهدت 39 حادثا مميتا، على الرغم من أن قلة من هذه الحوادث كان بسبب تقني

كثير من هذه الحوادث نجم عن سوء الأحوال الجوية أو ضعف في تنظيم الملاحة الجوية، وفقد عدد قليل من هذه الطائرات في نزاعات في لبنان وجورجيا وافغانستان.