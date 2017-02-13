آلاف الأمريكيين مهددون بترك منازلهم بسبب خطر انهيار أكبر سد بكاليفورنيا

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو مخاوف انهيار أعلى سد في الولايات المتحدة

طلبت سلطات شمال كاليفورنيا من آلاف السكان مغادرة منازلهم بسبب خطر انهيار أكبر سد، وذلك بسبب عيوب تسبب فيها هطول كميات كبيرة من الأمطار في الفترة الأخيرة.

وقال مسؤولون إن أجزاء في سد أوروفيل، الذي يحمي المنطقة من الفيضانات وموجات البحرـ مهددة بالانهيار في أي وقت.

مصدر الصورة Reuters Image caption خبراء يراقبون تدفق مياه الأمطار في سد أوروفيل بولاية كاليفورنيا الأمريكية

وقد طلب من آلاف السكان، الذين يقطنون في المناطق المهددة بالغرق تحت مياه الفيضانات، مغادرة منازلهم.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها سد أوروفيل لهذا الخطر بالانهيار منذ خمسين عاما.

مصدر الصورة AP Image caption سد أوروفيل

وقد بدأ الخميس مهندسون ومتخصصون في إدارة المياه، في إفراغ السد من المياه، بعد انهيار اجزاء من مجاري مخصصة للطوارئ لتصريف المياه الزائدة في حالة هطول الأمطار أو الفيضانات.

وتضم بلدة أوروفيل 16 ألف ساكن، ومن المقرر أن يطلب من سكان بعض القرى الأخرى القريبة منها أن يخلوا منازلهم، حسب تصريحات مسؤولين محليين.