مقتل 4 عسكريين روس في انفجار في سوريا

مصدر الصورة Reuters Image caption عسكريون روس في سوريا (أرشيف)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل 4 عسكريين روس وإصابة اثنين آخرين في انفجار قنبلة في سوريا يوم الخميس.

ووصفت وزارة الدفاع الضحايا بأنهم "مستشارون عسكريون".

وكان العسكريون برفقة رتل عسكري سوري حين وقع تفجير عن بعد أدى إلى تدمير مركبتهم، بحسب الوزارة.

وتفيد تقارير بأن الرتل العسكري كان متجها إلى حمص من قاعدة تياس الجوية القريبة من مدينة تدمر.

وبلغ عدد العكسريين الروس الذين قتلوا حتى الآن في سوريا 27.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير.

وتقدم روسيا دعما عسكريا لحكومة الرئيس بشار الأسد منذ عام 2015.

وساعد التدخل الروسي قوات الحكومة السورية على استعادة السيطرة على مناطق كانت خاضعة لسيطرة مسلحي المعارضة.

وأدّى التدخل كذلك إلى زيادة التوتر مع الغرب، إذ أنه جاء في أعقاب ضم روسيا لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا في مارس/ آذار 2014.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، اتهم جنرال أمريكي بارز روسيا باستخدام حملتها العسكرية في سوريا كـ"فرصة للتدريب بالذخيرة الحية".

وأعلنت هيئة الأركان العامة الروسية في يناير/ كانون الثاني الماضي عن البدء في تقليص قواتها في سوريا وسحب مقاتلات لها وحاملة طائرات من المنطقة.

وجاء ذلك بعد أيام من إعلان هدنة بوساطة روسية وتركية في جميع أنحاء سوريا.