اعتقال رجل تسلل إلى ساحة البيت الأبيض

مصدر الصورة Getty Images Image caption حاول أشخاص في السابق التسلل إلى البيت الأبيض

أُلقِي القبض على رجل يحمل حقيبة في ظهره تسلل إلى ساحة البيت الأبيض، حسبما قال جهاز الخدمة السرية المكلف بحراسة المبنى.

وحاول الرجل التسلل إلى محيط البيت الأبيض في منتصف الليل بتوقيت الجمعة عندما كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، موجودا في داخل المبنى، حسب جهاز الخدمة السرية.

ولم يتم العثور على أي مواد خطرة في حقيبة الظهر التي كان يحملها الرجل. وأُخبِر ترامب ووزير الأمن الداخلي، جون كيلي، بشأن الحادث.

وقال جهاز الأمن السري إن عناصره فتشوا المكان الذي اعتقل فيه الرجل لكنهم لم يجدوا "شيئا يهدد العمليات الأمنية".

وحاول أشخاص في السابق التسلل إلى البيت الأبيض من خلال تسلق السياج المحيط به، وكانوا يُسلَّمون، في العادة، إلى الشرطة المحلية.

وفي عام 2014، تمكن عمر غونزاليس، الذي كان عمره آنذاك 42 عاما، من التسلل من أبواب الرواق الشمالي إلى المبنى، وكان مسلحا بسكين قابل للطي، طوله ثلاثة بوصات ونصف البوصة (9 سنتيمرات).

واعتقل عندما وصل إلى الأبواب، حسب جهاز الخدمة السرية حينها.