مصدر الصورة FBI Image caption فريق بحث يقوم بتنظيف المكان من الأنقاض في واحدة من الصور التي نشرها الأف بي آي

أعاد موقع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (أف بي آي) نشر صور التقطت بعد الهجوم على مبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) خلال هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول، بعد ست سنوات من اطلاقها للمرة الأولى.

وتُظهر الصور، وعددها 27 صورة، فرق الإطفاء تكافح لإطفاء الحريق، فضلا عن فرق الانقاذ والمحققين وهم يبحثون في الأنقاض.

وكانت طائرة الخطوط الجوية الأمريكية في الرحلة 77، المتوجهة من فرجينيا إلى لوس انجليس، اصطدمت بمبنى البنتاغون في حدود الساعة 9.37 بالتوقيت المحلي.

وقالت السلطات الأمريكية إن الطائرة ضربت موضعا بين الطابقين الأول والثاني من المبنى، ما أسفر عن مقتل 184 شخصا.

وكان يعتقد أن الصور نشرت للمرة الأولى بسبب التاريخ الجديد الذي ظهر عليها، ولكن جيليان ستيكيلس، المتحدثة باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي، قالت إن الصور سبق أن نشرت للمرة الأولى على الانترنت في 2011.

وأضافت أن خللا فنيا أدى إلى اختفاء هذه الصور من الموقع لفترة غير محددة من الزمن.

وقد استعيدت الصور في الأيام الاخيرة، ونشرت من جديد لمشاهدة الجمهور، بعد أن اكتشف المكتب أمر اختفائها عن الموقع، بحسب المتحدثة.

استجابة الطوارئ

مصدر الصورة FBI Image caption سميت هذه الصورة "استجابة طوارئ البنتاغون".

مصدر الصورة FBI Image caption استخدمت خراطيم المياه المحمولة على عربات الاطفاء للسيطرة على الحريق

دمار خارجي

مصدر الصورة FBI Image caption سميت هذه الصورة نظرة الى "البناغون من أعلى"

مصدر الصورة FBI Image caption تظهر في هذه الصورة التي تحمل عنوان "خارج مبنى البنتاغون" حفارة تحمل علما أمريكيا ممزقا

حطام الطائرة

مصدر الصورة FBI Image caption حملت هذه الصورة من الصور التي نشرها مكتب التحقيق الفيدرالي الأمريكي عنوان "حطام في البنتاغون"

مصدر الصورة FBI Image caption وجاءت هذه الصورة تحت العنوان نفسه "حطام في البنتاغون"

مصدر الصورة FBI

المحققون

مصدر الصورة FBI Image caption فرق بحث وانقاذ تفحص موقع الاصطدام