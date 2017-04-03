مصدر الصورة Getty Images Image caption شرطة شيكاغو اعتقلت الصبي 14 عاما بعد اتهامه بالاعتداء الإجرامي وإنتاج ونشر موادا إباحية للأطفال

اعتقلت الشرطة الأمريكية صبيا (14 عاما) في مدينة شيكاغو لعلاقته باعتداء جنسي جماعي مزعوم على فتاة (15 عام) وبث الواقعة مباشرة على فيسبوك لايف.

ويواجه الصبي تهمة الاعتداء الجنائي الخطير وإنتاج ونشر مواد إباحية متعلقة بالأطفال. لكن لم تذكر السلطات اسمه بسبب صغر سنه.

وكانت هناك اتهامات بأن خمسة أو ستة رجال اعتدوا على الفتاة الصغيرة، الشهر الماضي.

وذكرت تقارير أن نحو 40 شخصا كانوا يشاهدون البث الحي، لكن أحدا منهم لم يبلغ الشرطة عن الحادث.

ونبه أحد المراهقين أحد أقارب الفتاة ويدعى ريجينالد كينغ، إلى الاعتداء الذي تعرضت له.

وأزيل مقطع الفيديو منذ ذلك الوقت.

وقال متحدث باسم الشرطة إن "السلطات علمت في البداية بما جرى، بعدما توجهت والدة الفتاة إلى رئيس الشرطة أثناء مغادرته المركز".

وقال كينغ "شاهد أشخاص بالغين ما حدث، ولم يتحدث أي منهم".

"الجريمة البشعة"

وكانت الفتاة بالقرب من منزلها بعد أن حضرت قداس بالكنيسة مع عائلتها في 19 مارس/ آذار الماضي، عندما اختفت بعد ذلك وعُثر عليها في 21 مارس / آذار بعد تصوير الاعتداء المزعوم.

وبعد وصولها إلى والدتها اضطرت العائلة لترك محل إقامتها لأنها تعرضت للتهديدات والسخرية، وتتوقع الشرطة إجراء المزيد من الاعتقالات.

وقالت متحدثة باسم فيسبوك: "جرائم مثل هذه بشعة، ونحن لا نسمح بهذا النوع من المحتوى".

وأضافت "نتحمل مسؤوليتنا بجدية للحفاظ على سلامة الناس على الفيسبوك، وسوف نحذف أشرطة الفيديو التي تصور الاعتداء الجنسي ويجري مشاركتها لتمجيد للعنف".

وفي يناير/ كانون الثاني، ألقت شرطة شيكاغو القبض على أربعة أشخاص عقب حادثة منفصلة جرى فيها بث الاعتداء على رجل مباشرة على فيسبوك لايف.