الاتحاد الأوروبي ودول كبرى يؤكدون الالتزام باتفاقية باريس للمناخ

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو ما هي اتفاقية باريس للمناخ؟

قالت الصين إنها ستحترم التزاماتها بشأن التغير المناخي، بحسب ما صرح به رئيس وزرائها، في الوقت الذي تتأهب فيه الولايات المتحدة لإعلان موقفها من اتفاقية باريس.

ويتوقع أن يحدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في إعلان تصدره واشنطن الخميس إن كانت بلاده ستظل ضمن الموقعين على الاتفاق الدولي لمكافحة التغير المناخي.

وقال مصدر وثيق الصلة بالقضية إن ترامب يستعد للانسحاب من المعاهدة.

وقال رئيس الوزراء، لي كيتشيانغ - خلال زيارته لألمانيا - إن مكافحة التغير المناخي هو أمر في مصلحة الصين.

وأضاف أن بلاده تعتمد على أن تحذو الدول الأخرى حذوها.

وأشار إلى أن الصين "ستواصل تنفيذ الوعود التي قطعتها على نفسها في معاهدة باريس. لكننا في الوقت نفسه نأمل في أن نفعل ذلك بالتعاون مع الآخرين".

وقال لي إن الصين - باعتبارها بلدا متقدما كبيرا - لديها "مسؤوليات دولية" من أجل منع تغير المناخ.

مكافحة التغير المناخي هو أمر في مصلحة الصين لي كيتشيانغ, رئيس وزراء الصين

وقالت روسيا أيضا إن اتفاق باريس للمناخ سيكون أقل فعالية بدون المشاركين الأساسيين فيه.

وجاء ذلك في تصريح للرئاسة الروسية تعليقا على إعلان متوقع بهذا الصدد ستصدره الولايات المتحدة.

وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، للصحفيين إن "الرئيس بوتين وقع المعاهدة في باريس. وإن روسيا تولي أهمية كبرى إليها".

وأضاف "من الواضح - في الوقت نفسه - أن فعالية الاتفاق قد تتقلص مع غياب الموقعين الأساسيين".

وقال رئيس برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة إن التحالف لمكافحة تغير المناخ لن يتضعضع، إذا قررت الولايات المتحدة الانسحاب من اتفاقية باريس.

مصدر الصورة EPA

وأضاف إريك سولهايم في مقابلة مع بي بي سي، إن الصين، وأوروبا والهند تتصدر دول العالم بالنسبة إلى قضية المناخ.

وعبر وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، عن "قلقه" حيال احتمال انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية، لكنه قال إن الرئيس ترامب "يفكر جديا في القضية".

بيان صيني أوروبي

ومن المتوقع أن تصدر الصين وزعماء الاتحاد الأوروبي بيانا مشتركا يتعلق بمعاهدة باريس، ويتوقع أن يفيد "بأنها الآن أكثر حتمية من أي وقت مضى".

مصدر الصورة EU Image caption ممثلا الاتحاد الأوروبي والصين في محادثات مراكش للمناخ

وسيؤكد البيان - الذي اطلعت بي بي سي على نسخة منه - على أن تنفيذ الاتفاقية "التزام سياسي مهم جدا".

وسيكون البيان رفضا لتوجه الولايات المتحدة، في الوقت الذي يتأهب فيه ترامب لإعلان انسحابها من الاتفاقية.

من الواضح - في الوقت نفسه - أن فعالية الاتفاق قد تتقلص مع غياب الموقعين الأساسيين ديميتري بيسكوف, المتحدث باسم الكرملين

وسينشر البيان المشترك الجمعة عقب قمة بروكسل.

وكانت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، قد قالت إن على بلادها أن تعمق مشاركتها مع الصين، في وقت يتهدد فيه الأمن العالمي.

وقالت ميركل عقب محادثاتها مع لي إن الصين أصبحت شريكا أكثر أهمية من ذي قبل.