الخدمة العالمية في بي بي سي تتوسع بإضافة 11 لغة جديدة

تبدأ الخدمة العالمية في بي بي سي اليوم بث خدمات جديدة بـ11 لغة كجزء من توسعها "منذ العقد الرابع من القرن الماضي 1940"، بحسب ما أعلنته الهيئة.

ويأتي هذا التوسع نتيجة للتمويل الإضافي الذي أعلنت الحكومة البريطانية منحه لبي بي سي في العام الماضي.

واللغات الجديدة هي:

عفان أورومو (وهي لغة أكبر مجموعة عرقية في إثيوبيا) الأمهرية (اللغة الرسمية في إثيوبيا) التيغرينية (اللغة الأساسية في إرتريا إلى جانب العربية، وهي أيضا مستخدمة في إثيوبيا) الإيغبو (وهي اللغة الرسمية في نيجيريا) اليوروبا (وهي اللغة المستخدمة في جنوب غرب نيجيريا، وبعض أجزاء غرب إفريقيا، خاصة في بنين وتوغو) البيدجين (وهي نسخة هجين من اللغة الإنجليزية تستخدم في جنوب نيجيريا، وغانا، والكاميرون، وغينيا الاستوائية) الغوجاراتي (وهي اللغة الأصلية لولاية غوجارات، ولكن يتحدث بها أيضا في مناطق أخرى في الهند والعالم) المراتي (وهي لغة ولاية ماهاراشاترا، ومومباي، عاصمة الهند التجارية) التيلوغو (وهي لغة يتحدث بها عدد كبير، مثل غيرها من لغات الهند، خاصة في أندرا، وبراديش، وتيلانغانا) البونجابي (وهي من لغات العالم المشهورة، وتستخدم على نطاق واسع في باكستان وفي أجزاء من الهند) الكورية (وهي اللغة المستخدمة في كوريا الشمالية والجنوبية، وإن اختلفت اللهجة بينهما. ويلاحظ كثرة الكلمات الأجنبية والكلمات المستقاة من الثقافة الموسيقية الشعبية في الجنوب)

وقال مدير بي بي سي، توني هول "هذا يوم تاريخي بالنسبة إلى بي بي سي، بإعلاننا عن أكبر توسع للخدمة العالمية فيها منذ الأربعينيات".

وأضاف أن "الخدمة العالمية هي جوهرة في تاج بي بي سي وبريطانيا. وفي انطلاقنا نحو القرن، أشعر بالثقة، وأتطلع لاستمرار بي بي سي، التي قدمت خدمة إخبارية محايدة وغير منحازة، وترفيها راقيا بمستوى عالمي لنحو نصف مليار شخص حول العالم".

"اليوم هو خطوة رئيسية تجاه تحقيق هذا الهدف".

وتتضمن خطط بي بي سي توسيع الخدمات الرقمية في اللغة التايلاندية، عقب نجاح خدمة لها على موقع فيسبوك فقط دشنت في عام 2014.

وتشمل الخطط أيضا توسيع نشرات الأخبار باللغة الروسية، مع تدشين خدمات إقليمية للبلدان المحيطة.

وتعزيز خدمة التلفزيون عبر أرجاء إفريقيا، ومنها أكثر من 30 برنامجا تلفزيونيا جديدا للشبكات المشاركة لنا عبر أرجاء منطقة جنوب الصحراء في إفريقيا.

وتدشين برامج جديدة من القسم العربي لمنطقتي شمال إفريقيا والخليج.

وبدء برامج إذاعية على موجات قصيرة ومتوسطة للمستمعين في شبه الجزيرة الكورية، إلى جانب خدمة إخبارية على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

والاستثمار في الخدمة العالمية باللغة الإنجليزية في برامج جديدة، وخدمة إخبارية جديدة تتسم بالجدة.

وقالت مديرة الخدمة العالمية، فران أنسوورث "اعتمد الناس خلال فترات الحرب، والثورة، والتغير العالمي على الخدمة العالمية لحياديتها وللثقة فيها وعدم انحياز الأخبار فيها".

وأضافت "ومازالت مكانتنا كما كانت - كخدمة محايدة - في القرن 21، حيث لا يزال هناك حرمان من حرية التعبير كثير من الأماكن. وإعلان اليوم نقلة للخدمة العالمية بالاستثمار في المستقبل".

"سيمكننا أن نسرع من النقلة الرقمية، خاصة بالنسبة إلى شباب مستمعينا، وسنواصل الاستثمار في نشرات الأخبار بواسطة الفيديو".

"لكنا لن نغير من التزامنا بالحيادية، والصحافة غير المنحازة".

ويعني توسيع الخدمة العالمية، بإضافة هذه اللغات الجديدة، أنها ستكون متاحة في 40 لغة، منها الإنجليزية.

وكان لورد هول رئيس بي بي سي قد وضع هدفا للهيئة ببلوغ خدماتها إلى 500 مليون شخص بحلول مئويتها الأولى في 2022.