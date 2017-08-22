هجوم فنلندا: المغربي عبد الرحمن مشكاح يعترف بقتل امرأتين طعنا

مصدر الصورة Reuters Image caption عبد الرحمن مشكاح تحدث إلى المحكمة من المستشفى

اعترف المغربي، عبد الرحمن مشكاح، البالغ من العمر 18 عاما، لمحكمة فنلندية عبرالفيديو، بقتله امرأتين طعنا وجرح 8 أشخاص آخرين في مدينة توركو.

ووصف رئيس الوزراء الفنلندي عملية الطعن بأنها أول عمل إرهابي في بلاده.

ولكن الشاب نفى أن تكون له دوافع إرهابية.

وتعتقل الشرطة ثلاثة مغاربة آخرين يشتبه في علاقتهم بعملية الطعن التي وقعت يوم 18 أغسطس/آب، وأفرجت عن شخص آخر، دون أن توجه له أي تهمة، ويجري البحث عن شخص آخر.

وتسعى الشرطة أيضا للتأكد مما إذا كانت العملية دبرت في الخارج.

ووقعت عملية الطعن الجمعة بسوق في مدينة توركو، بعد يوم من مقتل 13 شخصا دهسهم مغربي آخر في برشلونة بشارع لاس رومبلاس.

وقد أشهر الشاب سكينا وراح وطعن به امرأة مرات عديدة في رقبتها، ثم واصل طعن آخرين أغلبهم نساء، ولقيت اثنتان حتفهما، ويوجد اثنان من الجرحى في العناية المركزة بالمستشفى.

وسارعت الشرطة الفنلندية إلى إطلاق النار عليه في الرجل ثم تمكنت من اعتقاله.

مصدر الصورة EPA Image caption الشرطة في موقع الحادت بمدينة توركو الفنلندية غداة الهجوم

ما نعرفه عن عبد الرحمن مشكاح