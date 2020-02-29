الحمير وخطر "الإبادة الصينية"

مصدر الصورة TAOBAO Image caption جلود الحمير عندما يتم غليها تنتج نوعا من الجيلاتين بني اللون، يُعد عنصرا رئيسيا في منتجات "إيجياوو" الغذائية

حظر بيتر مونيا وزير الزراعة الكيني قتل الحمير، وأمر بإغلاق كل مسالخ قتل الحمير في البلاد.

ومنح مونيا أصحاب هذه المسالخ مدة شهر لتحويل نشاطهم لذبح حيوانات أخرى كالماشية والماعز، مؤكدا أن من لن يلتزم سيغلق مسلخه.

فلماذا حدث هذا التطور؟

تواجه الحمير على مستوى العالم أزمة في ما يتعلق بأعدادها، بسبب الطلب الكبير على جلودها في الصين، حيث تستخدم في إنتاج أغذية "صحية" وعقاقير الطب التقليدي.

مصدر الصورة Getty Images Image caption تراجعت أعداد الحمير بشكل كبير

كما يحظى لحم الحمير بشعبية في الصين. لكن مع التراجع الكبير في عدد الحمير هناك، بالإضافة إلى حقيقة تباطؤ تكاثرها، اضطر الموردون للبحث عن مصادر بديلة خارج الصين.

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قطط وكلاب وحمير في قداس لتأبين قط

وتضررت أفريقيا بشدة لأن هذه الحيوانات مهمة في حياة الناس سواء في النقل أو الزراعة وخاصة في البلدان الأكثر فقرا.

وفي العديد من البلدان، تضاعفت أسعار الحمير خلال السنوات الأخيرة، وهو ما دفع اللصوص كي ينشطوا في هذا المجال، فباتت العديد من الأسر غير قادرة على الحصول على حيوان جديد.

"استيقظت فلم أجده"

كان لبائع المياه الكيني أنتوني وانياما، البالغ من العمر 29 عاما، حماراً أطلق عليه اسم "كارلوس" وظل بصحبته 4 سنوات، كانت الأمور فيها على مايرام.

Image caption أنتوني وحماره المستأجر

ويقول وانياما، وهو أب لطفلين، "استطعت شراء أرض ومنزل ودفع مصاريف المدارس والعناية بأسرتي".

وأضاف والدموع تنهمر من عينيه "استيقظت ذات يوم فلم أجد كارلوس، بحثت في كل مكان ثم وجدته ميتا ومسلوخاً".

ويستأجر وانيا حالياً حماراً ليستخدمه في حمل الأوعية البلاستيكية التي يعبئ فيها المياه التي يبيعها. وعليه دفع نصف عوائده البالغة من 3 إلى 4 دولارات يوميا في أحسن الأحوال لصاحب الحمار، ولا يستطيع الوفاء بالتزاماته الأساسية.

معاناة

وارتفعت أسعار الحمير وزاد الطلب عليها في كينيا بسبب افتتاح مسالخ جديدة.

ويمكن لكل مسلخ قتل 150 حمارا يوميا حيث تتم تعبئة وتجميد لحومها ويملح الجلد تمهيدا للتصدير.

Image caption حمير في مذبح تعد للقتل

ويتم قتل الحمار بإطلاق رصاصة في الرأس قبل سلخها.

ويقول جون كاريوكي مدير أحد المسالخ: "سابقاً لم يكن هناك سوق للحمير، وكان الناس يبيعون الأبقار والأغنام لدفع مصاريف المدارس لأطفالهم، ولكن الآن أجد الناس يبيعون الحمير أكثر من الأبقار".

وأضاف قائلا: "نحن سعداء مع الصينيين، سابقاً لم تكن هناك فائدة تذكر للحمير، لكن الكثيرين يستفيدون منها الآن".

أكبر أزمة

وعلى الجانب الآخر، يفحص المشترون الصينيون البضاعة جيدا قبل شرائها، فجلود الحمير عندما يتم غليها تنتج نوعا من الجيلاتين بني اللون، يُعد عنصرا رئيسيا في منتجات "إيجياوو" الغذائية والطبية التقليدية التي تحظى بشعبية.

وكشفت هيئة أوكبيكرس الخيرية للصحفيين الاستقصائيين المعنيين بالبيئة والحمير ومقرها جنوب أفريقيا، حالات تعرضت فيها الحمير لانتهاكات قبل قتلها.

Image caption جلود الحمير قبل تصديرها

وقال مايك بيكر، من منظمة الملاذ الآمن للحمير والذي يقود حملة لوقف هذه التجارة، إن "هذه أكبر أزمة تواجه الحمير في التاريخ".

وأضاف بيكر "إننا نرى الاستحواذ على ملايين الحمير ونرى معاناة هذا الحيوان على نطاق لم يسبق له مثيل من قبل".

وتابع بيكر قائلا: "نحن نتحدث عن جعل تلك الحيوانات تجوع حتى الموت ليصبح سلخ جلدها أكثر سهولة".

وأشار إلى أن الحملة الدولية في هذا المجال بدأت تؤتي ثمارها. فقد حظرت أوغندا وتنزانيا وبوتسوانا والنيجر وبوركينا فاسو ومالي والسنغال على الصين شراء منتجات حميرها.

Image caption تحظى منتجات "إيجياوو" الغذائية والطبية التقليدية بشعبية في الصين

وتتعرض الحمير للقتل على نطاق واسع في أفريقيا كما هو الحال في مناطق أخرى في العالم مثل البرازيل وبيرو.

وباتت الحياة أكثر صعوبة على أنتوني وايناما وأسرته مع الأقساط المتأخرة ومصاريف المدارس غير المدفوعة.

وكان الجفاف الذي ضرب المنطقة في السنوات الأخيرة قد أجبر الكثيرين على بيع حميرهم بينما فقدها آخرون بسبب السرقة وهم غير قادرين على شراء بديل لها.

حقائق حول تجارة الحمير

1.8 مليون حمار يقتل سنويا للاتجار في جلودها وذلك بحسب منظمة الملاذ الآمن للحمير، فيما يزيد الطلب عن 10 ملايين حمار سنويا.

تراجع عدد الحمير في الصين من 11 مليون حمار في عام 1990 إلى ثلاثة ملايين اليوم.

سعر كيلو جيلاتين إيجياوو الذي ينتج من غلي جلد الحمير يصل إلى 388 دولاراً للكيلوغرام