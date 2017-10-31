اعتقال شاب سوري للاشتباه في التخطيط لـ"هجوم بقنبلة" في ألمانيا

مصدر الصورة AFP Image caption وضعت الشرطة الألمانية في حالة تأهب لمواجهة أي هجوم محتمل

ألقت الشرطة الألمانية القبض على فتى سوري، يبلغ من العمر 19 عاما، للاشتباه في تخطيطه لهجوم بقنبلة.

وقالت الشرطة إن الشاب يشتبه في أنه "أعد بشكل فعلي لهجوم يحمل دوافع إسلامية، باستخدام مواد شديدة الانفجار".

وداهمت الشرطة العديد من الشقق السكنية، في بلدة شفيرن شمالي شرق ألمانيا، حيث ألقي القبض على المشتبه به.

وأعلنت ألمانيا حالة تأهب منذ ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، حين قتل 12 شخصا في هجوم بشاحنة.

وقالت الشرطة الألمانية إن المشتبه به اتخذ قرارا "قبل يوليو/ تموز من العام الجاري 2017، بتفجير قنبلة في ألمانيا، بهدف قتل وإصابة أكبر عدد ممكن من الأشخاص".

وأضافت الشرطة أن الشاب السوري شرع في الحصول على المواد الكيميائية، والمواد الضرورية لتصنيع قنبلة، لكن لم يتضح الهدف الذي كان يقصده.

وتابعت الشرطة قائلة إنه لم يعرف بعد ما إذا كان الشاب له أي صلة بمنظمات إرهابية.